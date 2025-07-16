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柯文哲批檢媒政治打手 檢控柯壓迫司法

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔宋原彰／連線報導

台北地方法院審理京華城容積率案開庭，民眾黨前主席柯文哲（左）延押訊問。記者蘇健忠／攝影
台北地方法院審理京華城容積率案開庭，民眾黨前主席柯文哲（左）延押訊問。記者蘇健忠／攝影

台北地方法院審理京華城案，昨進行民眾黨前主席柯文哲等人延押訊問。柯批檢方，國家機器不應傷害社會，押他一人就好，他死在裡面都不可能逃亡；檢察官則認為「柯文哲的臉書」在法庭外帶風向，是絕無僅有的壓迫手段，建議柯再羈押禁見。

合議庭同時審查台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗羈押事宜，三人押期下月一日屆滿。外界預料，三人待全部證人詰問結束才有交保機會，時間可能落在九月底、十月初。

柯文哲說，他想談司法勾結媒體當政治打手的事，他遭扣押的隨身碟沒在法庭呈現，內容卻一而再而三出現，前副市長彭振聲妻子事發生後，鏡新聞跑出來當側翼「這不是第幾次的問題，是太多次的問題」。司法信任度已經很低，不應再在檢察官手中破產；洩密一定要處理，他選過總統，怎樣都希望國家更好。

柯說，公務員不可能做違法的事，不要牽連無辜「要押押我一人就好」，彭振聲妻子已犧牲，還要發生多少這種事？他不可能背棄支持者，死在裡面都不可能逃亡，且交保金太高，寧可被關在裡面。

檢察官表示，柯以個人名義經營的臉書，幾乎天天貼文試圖勾串，開庭前、後都對證人施壓，把證人說詞做成圖卡加以批評、攻擊；法庭中攻防不代表能在法庭外斷章取義、帶動輿論風向去影響司法判斷「這是史上絕無僅有的壓迫司法手段」。

李文宗說，檢方大陣仗辦他「小蝦米很難去對抗大鯨魚」，且認為檢察官有集體迷思，認為自身是代表正義的一方。李律師說，之前交保二千萬元是跟別人借的，現在能提出五百萬元現金已是上限。

審判長表示，今年十二月四日至十九日將行辯論程序，四日、五日先提示證據，八日開始進行檢方論告、被告答辯，視律師所需辯護時間安排庭期。

彭振聲妻子本月一日在高雄住家墜樓身亡，昨天在高雄市立殯儀館舉行告別式，彭淚送妻子最後一程，希望妻子不要擔心，一路好走，他會好好照顧孩子。民眾黨主席黃國昌、柯文哲妻子陳佩琪等人前往弔唁。

柯文哲 李文宗 彭振聲 京華城案

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