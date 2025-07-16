豐原5口命案 「李團長」收押

台中豐原王家五口命案，疑因黃金投資遭詐騙，涉重嫌綽號「李團長」李姓女子原獲以十五萬元交保；台中地檢署前晚以有新事證再拘提李女，認定李交保後有串、滅證之虞聲請羈押禁見，台中地方法院昨凌晨裁准。

台中地院指出，李女案發後指示證人刪對話紀錄，到案後更換LINE帳號，傳送訊息要求證人改使用其他帳號聯繫，另在網路有發文影響證人證述的舉動，足認李女有湮滅證據及勾串證人之虞，具羈押原因及必要性。

豐原五口命案引發社會高度關注，台中地檢署四日、十日發動二波搜索，查扣五名死者、涉案的張女、李女等人共十五部手機、平板電腦等證物，進行數位採證，另詢問卅名證人，清查死者信用卡等金流資料。

檢方解鎖手機、平板後，掌握死者信用卡金流紀錄，以及相關對話內容，經調查認定，遭李女詐欺等犯行的被害人共六人，豐原王家五人中有二人受害，另有四人來自於其他案件。

李女六日交保後，曾在臉書發文告知銀樓業者，「請您們依實際告知警方，我是否常拿金塊去店面賣給您們」；檢警認為，疑有指示銀樓業者面對警詢時說法，被專案小組認定有串證的行為。

專案小組根據相關證人證詞，數位採證紀錄與金流紀錄等，前晚蒐證完備，認定李女有詐欺、恐嚇、偽造文書等犯行，再度拘提，檢方以有串滅證、反覆實施之虞聲押獲准。

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