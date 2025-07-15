京華城變弊案？應曉薇看到李文宗「嚇一跳」 引用佛教偈語只盼母親健康

台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今下午進行柯文哲、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗延押訊問。應曉薇指出，她10年前就開始幫助京華城，如今卻說是弊案，並引用佛教偈語，稱只希望母親健康。

應曉薇用一貫嬌柔的語氣指出，其實她不知道要說什麼，「我今天看到李文宗時嚇一跳，我以為他早就回家了」。她說，她曾經做了一個夢，夢到謝謝審判長給她機會，讓她不再羈押，但2小時後看到電視新聞，卻說檢方要抗告，「我已經不知道現在我是誰了」。

應曉薇指出，她10年前開始就為京華城案服務，一直覺得「企業相信我，是我的驕傲」，現在卻說是弊案？檢方說2017、2018年威京集團有補助協會，那就是行賄，那為何2019年、2020年就忘了行賄了呢？

她說，京華城案讓她對什麼事情都很惶恐，檢方也說她公開在雲端串證，但她還是要謝謝沈慶京捐款給協會，幫助了很多人。應曉薇引用佛教偈語「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」，並說她現在什麼都不想說，只希望她的母親健健康康。

另外，審判長要求威京集團主席沈慶京再釋明具保人名單，並指出人保不限於一位，雖然能理解律師所述商業界不可能把錢放在那邊不動，但法界有法界的規定。

沈慶京委任律師表示，用保證金、人保方式是給沈慶京雙重壓力，沈慶京不可能逃亡，他若逃亡不僅自尋死路，也連累朋友，欠天大人情還不了，請法院審酌人保的「資產」而非「淨資產」。