影／檢察官堅持柯文哲應延押 黃國昌批檢方是鷹犬、工具

台北地方法院今天審理京華城案，民眾黨主席黃國昌旁聽完接受訪問表示延押庭的時候，法官詢問檢察官針對於用具保的方式，或者是其他強制處分的方式來代替羈押，問檢察官有什麼意見，檢察官的意見就是檢察官認為必須要羈押下去，反對用其他任何的方式來代替羈押。

我相信檢察官這樣子的一個反應跟這樣子的一個態度，大家聽了會覺得非常非常的憤怒，但我必須要說，檢察官這一種回應，完全不讓人意外，他們就是在執行掌權者的意志，他們不過是鷹犬、不過是工具。他們只有一個目標，就是繼續羈押下去。

黃國昌表示審判長問若有交保的可能，能提出多少交保金？柯文哲表示，他不可能背棄支持者，死在裡面都不可能逃亡，且交保金太高，「我寧可被關在裡面」。

審判長問及若有具保替代羈押的可能性，針對保證金、人保等有無意見，柯文哲指出，「我絕對不可能逃亡」，理由是他有很多支持者，他每次出庭都聽到很多人喊「阿北加油」，他是不可能背棄支持者的，「死在裡面都不可能逃亡」。

最後，黃國昌表示柯文哲在法庭上的發言，讓我們看到什麼是領導人的高度，他心心念念的不僅僅是他自己的案子，他心心念念的是台灣的司法制度，不能夠再這樣繼續沈淪下去，怎麼樣還給台灣人民，值得人民信賴的司法，是我們接下來、未來大家要共同努力的目標。