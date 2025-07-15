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自喻「小蝦米對抗大鯨魚」 李文宗稱檢察官有集體迷思：認為代表正義

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自喻「小蝦米對抗大鯨魚」 李文宗稱檢察官有集體迷思：認為代表正義

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今下午進行柯文哲、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗延押訊問。李文宗表示，自己面對檢方的指控，是「小蝦米對抗大鯨魚」，且認為檢察官有集體迷思，認為自身是代表正義的一方。

李文宗指出，針對檢方指控他重罪收賄的部分，只有一名證人、鼎越開發前董事長朱亞虎，而他在檢察官偵訊時，一直都說自己沒有參與京華城案的人事時地物，且他任職於台北捷運時，早與市府無關，但檢方卻堅持他是市府團隊的核心，「我是廣義市府團隊的一員，但絕非核心」。

李文宗說，至於非重罪的部分，所有金流、物流、文件都在檢方手上，他不知道還有什麼可以串證的地方，他接受檢方22次訊問均說自己是木可公司負責人，但檢方卻一直要導向與柯文哲有關。

李文宗表示，檢方那麼大的陣仗，「我一隻小蝦米，很難去對抗大鯨魚」，他被羈押那麼久，年紀也大了，記憶逐漸衰退，他不認為自己還有可以串證的地方，自從他去北捷之後都是一個人，委任律師之後，也就是2個人，他沒有什麼影響力。

李文宗認為，檢方每次都以他身為眾望基金會董事長，來指控他有影響力，但基金會早已是執行長負責，他在考慮是否辭去董事長一職，「就是因為我有這個職稱，才會認為我是有影響力之人」，檢方在某個特定目標下，有集體迷思認為自己是代表正義的一方，但這對他不公平，忽略他市井小民的權益。

柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片
柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片

民眾黨 檢察官 柯文哲 李文宗 應曉薇 京華城案

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