連續12天馬拉松開庭！京華城容積率案 法院預定12月4日至19日辯論

台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今下午進行柯文哲、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗延押訊問，結束後合議庭定12月4日至19日，連續12個工作日進行提示證據、辯論程序。

受命法官許芳瑜先詢問辯護人12月4日至19日連續2周是否有律師衝庭，並請辯護人預留庭期；審判長江俊彥解釋，審理計畫已預留至12月2日，作為詰問證人使用，至於12月4日之後將處理提示證據、辯論程序。

江俊彥說，因目前尚未詢問每位辯護人所需答辯時間，有可能柯文哲及3名律師辯論需要3天時間，檢察官論告也需要3天，因此得先預留庭期，柯文哲聽完審判長的話，邊大笑邊搖頭。

應曉薇委任律師指出，12月17日下午有衝庭；柯文哲委任律師蕭奕弘則說，12月5日、12日下午在學校兼課而無法到庭。

審判長江俊彥諭知12月4日至19日，共12個工作日，將進行京華城案辯論程序，12月4日、5日將進行提示證據程序；同年月8日開始則進行檢察官論告、被告答辯程序，而每一天庭期均從上午9點半開始，未來將視每位律師所需辯護時間，再來安排詳細時間。

另外，因威京集團主席沈慶京仍在住院，法院將於7月17日檢辯交互詰問東森集團總裁王令麟後，依法院刑事遠距訊問擴大作業要點規定，請台北看守所法警配合，以具遠距訊問軟體的手機，在台大醫院遠距訊問沈慶京，並發函北所通知此一程序，告知配合沈慶京律師也會在醫院陪同訊問。