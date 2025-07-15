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不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

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不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今下午進行柯文哲、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗延押訊問。審判長問若有交保的可能，能提出多少交保金？柯文哲表示，他不可能背棄支持者，死在裡面都不可能逃亡，且交保金太高，「我寧可被關在裡面」。

審判長問及若有具保替代羈押的可能性，針對保證金、人保等有無意見，柯文哲指出，「我絕對不可能逃亡」，理由是他有很多支持者，他每次出庭都聽到很多人喊「阿北加油」，他是不可能背棄支持者的，「死在裡面都不可能逃亡」。

柯文哲說，至於串證，他都已經被羈押11個月了，「通通都聽懂了」，沒什麼好串證的；至於交保金部分，如果裁定具保1億元，現在年利率多少，利息得付多少，「我從不貪汙，哪來的1億元」，如果交保金太高，「我寧可被關在裡面」。

李文宗委任律師則說，之前交保2000萬元，也是跟別人借的，如今能提出500萬元現金已經是上限，至於人保部分，李文宗目前沒有人可以提供，但法院若裁定需要人保，會再去努力接洽。

應曉薇委任律師也說，先前交保3000萬元，已經是家人籌措借來的，必須要付高額利息，如果要再交保得再借錢，人保更是不容易。

台北地方法院今天開庭審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲（左）。記者蘇健忠／攝影
台北地方法院今天開庭審理京華城容積率弊案，提訊民眾黨前主席柯文哲（左）。記者蘇健忠／攝影

民眾黨 柯文哲 李文宗 應曉薇 京華城案

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