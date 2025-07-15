批柯文哲以臉書帶動輿論、干擾審判 檢方：絕無僅有的壓迫司法手段

台北地院審理京華城案，今下午進行民眾黨前主席柯文哲等人的延押訊問。檢方表示，柯文哲案的法庭攻防，在法庭外被人斷章取義、帶動輿論風向，是絕無僅有的壓迫司法手段，建議合議庭繼續對柯裁定羈押禁見。

檢察官陳思荔說，本案證人遭柯文哲與相關人士干擾，柯以個人名義經營的臉書，押期中幾乎天天貼文試圖勾串，開庭前、後都對證人施壓，把證人說詞做成圖卡加以批評、攻擊，證詞對自己有利的大肆宣揚，不利的隱匿不提。

陳思荔表示，柯文哲挑戰司法公信力，但法庭中的攻防不代表能在法庭外斷章取義、帶動輿論去影響司法判斷「這是史上絕無僅有的壓迫司法手段」。

陳思荔說，證人林欽榮、林洲民、朱亞虎的證詞，被柯的友方進行政治操作，台北市議員苗博雅作證時，更在庭外被支持者羞辱，另有政治人物宣稱聽過京華城案的偵查錄音檔案，再公開播放偽造、變造過的檔案，藉以壓迫法官審判，建議柯再羈押禁見。

陳思荔說，都委會幕僚胡方瓊法庭作證指廉政官對她說「大姐，筆錄不是公文，不用一字一字檢查」，檢方後來調閱錄音檔發現，廉政官沒有說這句話，且語氣平和、態度客氣，胡方瓊審理時證詞會轉變，與同案證人被批評、攻擊的壓力有關。

檢察官廖彥鈞說，本案還有基隆市副市長邱佩琳、台北市前副市長黃珊珊、柯市長辦公室主任謝明珠、副秘書長李得全、商界的黃海清、邱清章，以及民眾黨的梁秀菊、周榆修等人未到庭作證，此外，柯文哲、沈慶京、李文宗、李文娟、應曉薇、吳順民也未相互作證，羈押中被告仍有高度串證可能。

主任檢察官林俊廷表示，柯文哲將案子作政治操作，但圖利、收賄是法律案件，檢察官與柯文哲關心的並不相關；都市計畫法1973年制法，幾十年之間難道其他人想不出來用此方式取得容積獎勵嗎？

林俊廷說，京華城弊案由誰負責？柯曾表示不知道陳情案，卻和民眾黨立院黨團發言人陳智菡說「案子彭振聲要負責」，增加容積率有幾百億利益，難道不是常識可理解的嗎？

林俊廷說，扣案證物隨身碟內的「小沈／1500」是柯自己記錄，記錄中的其他數字金額皆屬實，不過，柯對「1500」未提出任何說明，京華城開工剪綵的下個月1500萬元進帳，210萬元政治獻金也與陳情案時間重疊「公務員不應一邊幫忙、一邊收錢」。