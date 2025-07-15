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遭羈押11個月…柯文哲喊話「國家機器不該再傷害社會」：押我1人就好

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理京華城案，今下午進行民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗的延押訊問。柯文哲說，司法配合媒體洩密的事，一定要處理，並表示國家機器不應該再傷害社會「要押就押我1人就好」。

柯文哲說，他已羈押11個月，今天不想從個人的角度談事情，想談司法勾結特殊媒體當政治打手的事。他說，遭扣押的隨身碟搜索時尚未附於案卷內，也沒有在法庭呈現，卻一而再而三地出現，待副市長彭振聲妻子的事情發生後，鏡新聞又跑出來當側翼「這不是第幾次的問題，而是太多次的問題」。

柯文哲表示，檢察官一定會說不是洩密者，但人民都看到司法配合媒體當打手，司法的信任度已經很低，不應該再在檢察官手中破產，檢方查洩密一定要處理、一定要對社會交代，他是選過總統的人，怎樣都希望國家更好。

柯說，京華城案不是不能討論，但公務員不可能去做違法的事，不要去牽連無辜的人「要押押我1人就好」，彭振聲的妻子已犧牲「還要發生多少這種事！」

柯文哲表示，看了勘驗都委會的逐字稿後，大多數公務員都在認真討論「怎麼會變成圖利罪共犯？」市長任內他相當程度改變公務員的心態，市政方面如北流、北藝大、大巨蛋及忠孝橋引道拆除，都是公務員努力完成的，京華城案後「公務員要如何做事？」

柯文哲說，他上次以法國文豪雨果的著作形容警察一再追殺竊犯，納粹軍人殺了600萬名猶太人也以為在執行國家的任務、國家的法律，國家機器不應再傷害社會。

柯文哲說，他不是個會貪汙圖利的人，但已羈押11個月，其實，住看守所有24小時保全、免費食宿、還有24小時直播有人一直盯著看，他為避免別人說懶惰，只能夠一直看書「現在已看了很多」。

柯說，京華城案被當成政治案件偵辦，他個人只有一個FB，要和整個國家機器對打，關於是否再羈押禁見，表示「押我一個人就好」。

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台北地方法院審理京華城容積率弊案開庭，民眾黨前主席柯文哲（左）延押訊問。記者蘇健忠／攝影
台北地方法院審理京華城容積率弊案開庭，民眾黨前主席柯文哲（左）延押訊問。記者蘇健忠／攝影

檢察官 柯文哲 李文宗 彭振聲 妻子 京華城案

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