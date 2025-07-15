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黑心「白牌平板」大賣！業者刷機灌水改規格 500多人網購被騙百萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

陳姓男子涉嫌從大陸輸入平板電腦蝦皮購物販售，標榜高規格卻賣出低規格的「白牌平板」，以「刷機軟體」竄改提升規格顯示，刑事局清查至少賣出582台獲利165萬元，逮捕他依加重詐欺、偽造文書罪移送，檢方令限制住居。

警方調查，38歲陳姓男子與大陸人合作，前年12月至去年6月從大陸輸入平板電腦，以每個蝦皮購物帳號每月租金6000元，租用6個帳號販售，每台售價1000至3000元，採面交、刷卡或貨到付款；網路廣告、平板顯示或外殼貼紙，標榜高規格處理器晶片、記憶體、內存模組，實際卻是低規格，並安裝舊版安卓作業系統，透過「刷機軟體」竄改，灌水提升規格顯示。

警方查扣平板電腦，發現外殼類似蘋果平板iPad，標榜記憶體2T或512G，實際分別只有128G或16G，標榜華為10核心CPU，卻使用聯發科4核心CPU，顯示安卓作業系統版本13.0，其實僅7.0，還無法升級。

一名通訊行業者花1880元購買一台平板電腦，發現效能不符報案。刑事局偵九大隊第二隊分析蝦皮帳號資料，查出出租其中1個蝦皮帳號的36歲李姓男子，上月25日搜索他台中市住處帶回詢問，發現是人頭賣家，鎖定陳是主嫌。

警方向陳購買平板電腦誘捕，本月1日相約他桃園市倉庫面交，當場逮捕，搜出518台平板及39個平板空盒，他坦承犯行，但未交待進貨價格，稱他與大陸業者獲利以8成、2成拆帳。警方清查蝦皮資料，發現賣出582筆獲利165萬元，尚在清查賣出台數，另清出1名被害人花2359元購買1台。

刑事局提醒，民眾上網買平板電腦，發現廣告標榜低價格、高規格，卻評價兩極，集中5星及1星，其中1星評價多為「系統跑很慢」、「溫度很燙」、「畫質不好」、「用沒多久就壞了」，很可能是詐騙，要提高警覺。

陳姓男子涉嫌從大陸輸入平板電腦在蝦皮購物販售，標榜高規格卻賣出低規格的「白牌平板」，刑事局查扣518台平板，逮捕他移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌從大陸輸入平板電腦在蝦皮購物販售，標榜高規格卻賣出低規格的「白牌平板」，刑事局查扣518台平板，逮捕他移送。記者李奕昕／翻攝
陳姓男子涉嫌從大陸輸入平板電腦在蝦皮購物販售，標榜高規格卻賣出低規格的「白牌平板」，刑事局查扣518台平板，逮捕他移送。記者李奕昕／翻攝
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陳姓男子涉嫌從大陸輸入平板電腦在蝦皮購物販售，標榜高規格卻賣出低規格的「白牌平板」，刑事局查扣518台平板，逮捕他移送。記者李奕昕／攝影
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陳姓男子涉嫌從大陸輸入平板電腦在蝦皮購物販售，標榜高規格卻賣出低規格的「白牌平板」，刑事局查扣518台平板，逮捕他移送。記者李奕昕／攝影
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