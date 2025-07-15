他開車行經路檢點「持毒自首只有1包」 警附帶搜索抓到一大堆

王姓男子日前開車行經北市保安警察大隊路檢點，警方聞到車窗內有濃濃毒品氣味，要他靠邊停車受檢，果然在他身上查獲6包毒品愷他命，王男起初供稱「就這樣，沒有了」，警方實施附帶搜索，又在後行李廂查獲65包毒品咖啡包，當場逮捕依毒品罪嫌移送法辦。

保大警方日前在內湖區南京東路6段執行路檢勤務，發現王男（32歲）行經路檢點時神色慌張，隨即要求他駛入路檢點接受盤查，孰料聞到身上及車內有濃厚毒品愷他命味道，王男見紙包不住火，隨即坦承持有毒品，交出1包毒品愷他命後稱「就這包，我沒有了」。

只是員警眼睛銳利，發現王男下車後不斷遮掩屁股，立即喝令坐下不要動，在腰際取出另外5包毒品愷他命，由於夾鏈袋重量大、超過5公克，警方判斷不是單純持有，可能涉及販賣，執行附帶搜索，果然在車內後行李箱查獲摻有二級毒品安非他命的少女圖案咖啡包共65包，經初驗均呈現毒品反應，當場查扣。

王男警詢時辯稱沒有販賣，都是要自己吸食的，但警方不採信，查扣毒品、手機等物證，依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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