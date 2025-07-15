影／高雄2警攔違規車遭倒車衝撞釀1傷 肇事車逃逸

高雄市警仁武分局員警昨天盤查違規停車的白色轎車，不料，開車男子竟倒車衝撞後方騎警用機車的警員，加速逃逸。警方帶回自轎車下車的男子，並在前方黑色轎車查獲陳姓女子涉嫌擁有毒品，正查緝全案當中。

據了解，昨天下午5時許，仁武警分局澄觀派出所2名警員巡邏過經仁武區霞海路，發現2輛轎車在紅線違規停車，員警見溫姓男子（42歲）自後面的白色轎車下車便上前攔車。

但是，駕駛白色轎車的男子一見員警一前一後攔車，竟倒車衝撞後方的警員致擦挫傷；前方另名員警馬上拔槍，但白色轎車倒車後，立即再向前加速脫逃。