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影／玩賓果輸錢竟潑汽油搶彩券行 新店警下班撞見追捕逮強盜犯
新北市46歲洪男昨晚在新店區1間彩券行玩賓果輸了1萬多元，竟搶奪彩券行10萬9千元現金逃逸。新店警下班經過發現展開追捕並通報攔截圍捕，半小時內在台北市萬華將洪男逮捕，並起獲贓款、安毒，詢後依強盜、公共危險、毒品等罪嫌送辦。
據了解，新店分局安康派出所1名警員，昨天深夜11時許下班時經過新店區安德路1間彩券行時，察覺彩券行內傳出爭執聲音上前查看，發現1名男子朝彩券行櫃台潑灑疑似汽油的液體，隨後衝入櫃檯搶奪抽屜內現金10萬9千元，犯案後騎機車逃逸。
警員見狀立即上前追捕並通報攔截圍捕，新店警方調閱監視器發現該機車往中、永和方向逃逸，隨即通報中和、永和分局攔截圍捕，一路追至台北市萬華區中華路二段及艋舺大道口順利將犯案男子攔下逮捕，並起獲贓款10萬9千元及安非他命毒品、吸食器等證物。
警方清查犯案的是46歲洪姓男子，洪男供稱因在該間彩券行玩賓果輸了1萬多元，因心生不滿才會犯案。警方詢後將洪男依強盜、公共危險、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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