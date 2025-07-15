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影／台中警今年銷燬340公斤毒品 破億毒品進焚化爐畫面曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局今年迄今已查獲三、四級毒品340公斤，市價破億元，市警局分別在今年1月初、本月初辦理銷燬作業，今年查緝到的毒品數量，與去年查獲250公斤相比，今年查獲毒品數量增加約36％，台中市刑大表示，希望藉由公開銷燬程序，展現警方緝毒決心，也呼籲國人不要染毒。

台中市刑大在本月9日在后里垃圾焚化爐，辦理第二次「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷燬」工作，前次是在今年1月8日辦理，銷毀140公斤，此次銷毀毒品及施用器具有1154件達200公斤，包括K他命、搖頭丸、4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵），以及新興毒品如彩虹菸、第四級毒品西布曲明（Sibutramine，常見以非法添加物形式摻入減重產品），估計市價上看億元。

台中市刑大大隊長李明道說，此次銷燬會同督察與政風單位，以嚴謹態度逐一清點、封緘及銷燬毒品證物，落實證物監督鏈，藉由公開銷燬的方式，提供民眾暸解警方打擊毒品犯罪的決心，持續貫徹毒品零容忍目標，積極向上溯源阻斷毒品供給及走私管道，讓毒品遠離家園。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市刑大在9日在后里焚化爐辦理毒品銷燬作業。圖／台中市警局提供
台中市刑大在9日在后里焚化爐辦理毒品銷燬作業。圖／台中市警局提供
台中市刑大在9日在后里焚化爐辦理毒品銷燬作業，警方逐一清點件數、封緘、銷毀。圖／台中市警局提供
台中市刑大在9日在后里焚化爐辦理毒品銷燬作業，警方逐一清點件數、封緘、銷毀。圖／台中市警局提供
台中市刑大在9日在后里焚化爐辦理毒品銷燬作業，警方逐一清點件數、封緘、銷毀。圖／台中市警局提供
台中市刑大在9日在后里焚化爐辦理毒品銷燬作業，警方逐一清點件數、封緘、銷毀。圖／台中市警局提供

開銷 新興毒品 台中市

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