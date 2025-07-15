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押了！涉豐原五口命案...台中「李團長」法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中豐原五口命案延燒，綽號「李團長」的李姓女子遭檢方以新事證認定有串證、滅證之虞，法院15日凌晨裁定羈押禁見。 圖／聯合報系資料照片
台中豐原五口命案延燒，綽號「李團長」的李姓女子遭檢方以新事證認定有串證、滅證之虞，法院15日凌晨裁定羈押禁見。 圖／聯合報系資料照片

台中豐原五口命案引發社會關注，台中地檢署14日晚間拘提綽號「李團長」的李姓女子到案，以證人、手機採證、信用卡金流等新事證，認定李女有串滅證、反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押禁見，法院從14日深夜11時許開始訊問，今天凌晨零時許，裁定李女羈押禁見。

豐原王家五口命案，引發社會關注，關鍵被告「李團長」李姓女子（45歲）在6日時，由檢方命以15萬元交保，引發社會議論，被害人家屬、民代及各界人士，都提出質疑。

不過法界人士認為，承辦檢察官在第一時間蒐集到的證據，恐不足以讓法院裁定羈押，才會做出交保裁定，由後續偵查作為，補強證據。

檢警在此案認定遭受李女詐欺等犯行的被害人有6人，豐原五口命案中，被檢方認定的被害人僅有2人，其餘4人是來自於其他案件的被害人，被害人數有新增，另也陸續訊問30名證人，鞏固證詞，此為其中一項新事證。

另外檢警也陸續從扣押的死者、被告的手機、平板電腦，送數位鑑識，釐清案發經過，還調取涉案人、關係人的信用卡金流資料，因專案小組加速進行作業，相關採證結果已陸續出爐，14日晚間檢警才有大動作，拘提李女到案。

中檢表示，14日由檢察官核發拘票、指揮專案小組員警將涉案李姓女拘提到案，訊後認李女涉偽造文書、恐嚇取財、詐欺取財等罪，嫌疑重大，且有串滅證、反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押、禁見。

台中市李姓女子涉豐原五口命案，曾獲檢方以15萬元交保，檢方14日晚間以手中新事證，向法院聲請羈押禁見，院方漏夜訊問後裁押。圖／本報資料照
台中市李姓女子涉豐原五口命案，曾獲檢方以15萬元交保，檢方14日晚間以手中新事證，向法院聲請羈押禁見，院方漏夜訊問後裁押。圖／本報資料照
台中市李姓女子（中）涉及豐原五口命案，曾獲檢方以15萬元交保，檢方14日晚間以手中新事證，向台中地院聲請羈押禁見。圖／本報資料照
台中市李姓女子（中）涉及豐原五口命案，曾獲檢方以15萬元交保，檢方14日晚間以手中新事證，向台中地院聲請羈押禁見。圖／本報資料照

豐原 被害人 命案

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