豐原5口命案 李團長遭聲押

檢警偵辦台中豐原王家5口命案，檢方查扣死者與涉案人15部手機、平板設備，進行數位採證後，又詢問多名證人，發現相關金流、刷卡紀錄等新事證，認定除王家2人，另有4人共6人受害。檢方昨拘提綽號「李團長」的李姓女子，認定有串滅證、反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押禁見。

王家5口遭投資黃金詐騙尋短，中檢4日持搜索票，約談王家長女同學35歲張姓女子、刷卡代購黃金的45歲李姓女子，當時僅限制住居、命15萬元交保，引發社會議論。檢方原排除他殺嫌疑，將遺體發還家屬，後經家屬同意，10日會同法醫解剖確認死因。

檢方後續到王家實體勘查，針對5名死者12部手機、平板，以及李女2支手機、張女1支手機，進行數位鑑識採證，逐步調取並交叉比對資金流向、刷卡紀錄。

全案曝光後，王家友人提供與王家人對話截圖，另有其他刷卡代購黃金的受害者現身，檢方陸續約談多名證人，認定李女涉及詐騙案被害者共6人，王家5口有2人認定為被害人，另有他案4人疑受害，遭詐欺總額上看百萬元，專案小組清查中。

中檢表示，檢察官昨核發拘票，指揮專案小組將涉案李女拘提到案，檢察官依據蒐獲事證，訊問李女後，認其涉犯詐欺取財、行使偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大，認定有湮滅、偽造、變造證據之虞，且有串滅證、反覆實施之虞，有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見。院方尚未裁定。

中檢表示，4、10日分別發動二波搜索，分析卷證、勾稽金流，案發迄今到案調查人數累計超過30人，嚴辦重懲詐欺犯罪，絕不容許不法分子逍遙法外。