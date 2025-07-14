「李團長」涉豐原五口之死！交保轉聲押 檢方手中「三大新事證」曝光
台中豐原五口命案，台中檢警今有大動作，拘提綽號「李團長」的李姓女子到案後，以此案有新事證，認定李女有串滅證、反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押禁見，法院尚未裁定，據查，檢方掌握的「新事證」有三大類，包括被告與死者的電子設備數位採證、信用卡刷卡金流，以及其他的被害人出面指證，讓檢方認定李女已有羈押的必要。
豐原王家五口命案，引發社會關注，關鍵被告「李團長」李姓女子（45歲）在6日時，由檢方命以15萬元交保，引發社會議論，被害人家屬、民代及各界人士，都提出質疑，不過法界人士認為，承辦檢察官在第一時間蒐集到的證據，恐不足以讓法院裁定羈押，才會做出交保裁定，由後續偵查作為，補強證據。
檢警在此案認定遭受李女詐欺等犯行的被害人有6人，豐原五口命案中，被檢方認定的被害人僅有2人，其餘4人是來自於其他案件的被害人，被害人數有新增，此為其中一項新事證。
另外檢警也陸續從扣押的死者、被告的手機、平板電腦，送數位鑑識，釐清案發經過，還調取涉案人、關係人的信用卡金流資料，因專案小組加速進行作業，相關採證結果已陸續出爐，今晚檢警才有大動作，拘提李女到案。
中檢表示，今天檢察官核發拘票、指揮專案小組員警將涉案李姓女拘提到案，訊後認有羈押之理由及必要性，諭知聲請羈押、禁見。
中檢指出，檢察官依據蒐獲事證，訊問李女後，認其涉犯欺取財、行使偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據之虞，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，有反覆實行同一犯罪之虞，有羈押之必要，向法院聲請羈押、禁見，院方尚未裁定。
台中地檢署偵辦此案，曾在本月4日、10日分別發動第一、二波搜索，縝密分析卷證、勾稽金流，自案發後不分晝夜持續約談、查證案關人員，迄今到案調查人數累計超過30人，另也每日召開專案會議，急速進行各項偵查作為、保全一切證據，全力投入偵辦，後續仍將堅定貫徹打詐到底、除惡務盡的執法立場，嚴辦重懲詐欺犯罪，絕不容許不法分子逍遙法外。
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