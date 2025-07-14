快訊

雷雨持續炸南部！熱帶性低氣壓「這3天」最靠近台灣 花東慎防大雨

「死刑是國家昭告何為正義」 大法官被提名人詹鎮榮反廢死

豐原五口命案有新事證！曾15萬交保「李團長」今晚聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／刑事局南打大隊長涉案50萬交保遭拔官 接任者和高雄警界有淵源

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

刑事警察局偵查第八大隊（南部打擊犯罪中心）大隊長徐宏杰，遭控涉嫌貪汙、洩密，經士林地檢署訊後，本月10日以涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，諭令50萬元交保，刑事局火速將徐拔官調往刑事局經濟科秘書；偵八大隊長一職由原刑事局紀錄科長林耕宇接任今布達。

警大67期犯罪防治系畢業的林耕宇（46歲）出身高雄市刑事體系，曾歷任楠梓、三民二、林園等分局以及高市刑大偵查隊長，後直升市刑大偵查隊長，曾任市刑大副大隊長，後調往刑事局南打副大隊長，升刑事局督察，再調任刑事局紀錄科科長兼詐欺犯罪防制中心執行秘書。

原偵八隊（南打）大隊長徐宏杰因遭人檢舉報，接任刑事局偵八大隊長前，擔任偵三大隊副大隊長時涉嫌收賄貪汙且洩密，士林地檢署獲報，9日指揮調查局台南市調處偵辦，會同警政署政風室、刑事局督訓科，約談徐及其一名業者魯姓男子，並同步搜索徐位於高雄的住處及偵八大隊大隊長辦公處。

檢方訊後，10日凌晨以涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，諭令徐宏杰50萬元交保，魯男10萬元交保。

由於徐宏杰涉貪汙案被列被告交保，刑事局火速將他拔官，先調往內勤經濟科秘書，曾是刑事局最年輕的大隊長的徐宏杰，具有緝毒專業，此次因涉貪汙案黯然下台，引發刑事界議論。

由於徐涉案遭拔官屬違紀風紀案，刑事局未對外公開人事命令，今天布達接任南打大隊長林耕宇，因長期在高雄刑事體系服務，加上歷任偵查隊長、刑大以及南打副大隊長，熟悉南部治安生態，對此次被長官委以重任，能重返高雄故鄉服務，林耕宇說，「感謝長官提拔，會全力以赴。」

刑事局紀錄科科長兼詐欺犯罪防制中心執行秘書林耕宇，今布達接任偵八大隊（南打）大隊長一職。記者石秀華／翻攝
刑事局紀錄科科長兼詐欺犯罪防制中心執行秘書林耕宇，今布達接任偵八大隊（南打）大隊長一職。記者石秀華／翻攝
刑事局紀錄科科長兼詐欺犯罪防制中心執行秘書林耕宇，今布達接任偵八大隊（南打）大隊長一職。記者石秀華／翻攝
刑事局紀錄科科長兼詐欺犯罪防制中心執行秘書林耕宇，今布達接任偵八大隊（南打）大隊長一職。記者石秀華／翻攝
刑事局紀錄科科長兼詐欺犯罪防制中心執行秘書林耕宇，今布達接任偵八大隊（南打）大隊長一職。記者石秀華／翻攝
刑事局紀錄科科長兼詐欺犯罪防制中心執行秘書林耕宇，今布達接任偵八大隊（南打）大隊長一職。記者石秀華／翻攝

高雄市 貪汙 警察 警大 詐欺 收賄

延伸閱讀

關懷台南鄉親 高雄漁業界團結送物資提供支持

普發一萬才三讀通過 詐團搶先寄假簡訊騙個資！刑事局緊急警告

刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保...畫面曝光

偵八大隊長涉貪遭搜索約談 刑事局：如發現違法嚴懲不貸

相關新聞

獨／刑事局南打大隊長涉案50萬交保遭拔官 接任者和高雄警界有淵源

刑事警察局偵查第八大隊（南部打擊犯罪中心）大隊長徐宏杰，遭控涉嫌貪汙、洩密，經士林地檢署訊後，本月10日以涉犯貪汙治罪條...

豐原五口命案有新事證！曾15萬交保「李團長」今晚聲押

台中豐原王家五口命案，檢警持續偵辦，已針對綽號「李團長」的李女、張女等兩名涉案人查扣3支手機，進行數位採證，另外也針對5...

南投市長張嘉哲妻遭爆婚內出軌 夫妻發共同聲明全說了

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖今年首度入境南投縣，南投市長張嘉哲與其妻子黃佳鈴被視為幕後推手，不料近期卻爆出，張妻疑婚內...

南投市長綠帽疑雲！妻與舊愛曖昧合照、對話紀錄曝光 政壇震撼

南投市長張嘉哲近來深陷婚姻危機，其夫人黃佳鈴被爆出與多年舊愛藕斷絲連，甚至在婚後仍與前男友A先生互稱「老公」、「老婆」。據傳，當A先生另結新歡B小姐後，黃無法接受，不僅主動聯絡B小姐，還將她與A先生的親密對話及合照傳送給對方，企圖逼退B女，卻意外曝光自己婚後出軌，引發輿論譁然。

豐原一家五口命案關鍵人李女 被爆欠員工薪資、銀行也在追債

豐原王姓一家五口命案，關鍵人購物團李姓女子被警方依詐欺等罪嫌移送，今天又傳出有人控訴她曾在台中市大雅區開補習班，欠員工薪...

獨／一句「沒注意」高雄貨車駕駛撞輕軌彩繪新列車釀7傷 恐賠慘了

高市輕軌通車以來發生最嚴重事故，王姓男子駕大貨車12日傍晚違規從英雄路駛出，和才上路第4天的高雄熊和華航聯名的彩繪新列車相撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。