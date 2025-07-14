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獨／刑事局南打大隊長涉案50萬交保遭拔官 接任者和高雄警界有淵源
刑事警察局偵查第八大隊（南部打擊犯罪中心）大隊長徐宏杰，遭控涉嫌貪汙、洩密，經士林地檢署訊後，本月10日以涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，諭令50萬元交保，刑事局火速將徐拔官調往刑事局經濟科秘書；偵八大隊長一職由原刑事局紀錄科長林耕宇接任今布達。
警大67期犯罪防治系畢業的林耕宇（46歲）出身高雄市刑事體系，曾歷任楠梓、三民二、林園等分局以及高市刑大偵查隊長，後直升市刑大偵查隊長，曾任市刑大副大隊長，後調往刑事局南打副大隊長，升刑事局督察，再調任刑事局紀錄科科長兼詐欺犯罪防制中心執行秘書。
原偵八隊（南打）大隊長徐宏杰因遭人檢舉報，接任刑事局偵八大隊長前，擔任偵三大隊副大隊長時涉嫌收賄貪汙且洩密，士林地檢署獲報，9日指揮調查局台南市調處偵辦，會同警政署政風室、刑事局督訓科，約談徐及其一名業者魯姓男子，並同步搜索徐位於高雄的住處及偵八大隊大隊長辦公處。
檢方訊後，10日凌晨以涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，諭令徐宏杰50萬元交保，魯男10萬元交保。
由於徐宏杰涉貪汙案被列被告交保，刑事局火速將他拔官，先調往內勤經濟科秘書，曾是刑事局最年輕的大隊長的徐宏杰，具有緝毒專業，此次因涉貪汙案黯然下台，引發刑事界議論。
由於徐涉案遭拔官屬違紀風紀案，刑事局未對外公開人事命令，今天布達接任南打大隊長林耕宇，因長期在高雄刑事體系服務，加上歷任偵查隊長、刑大以及南打副大隊長，熟悉南部治安生態，對此次被長官委以重任，能重返高雄故鄉服務，林耕宇說，「感謝長官提拔，會全力以赴。」
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