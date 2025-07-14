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豐原五口命案有新事證！曾15萬交保「李團長」今晚聲押

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豐原五口命案有新事證！曾15萬交保「李團長」今晚聲押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中豐原王家五口命案，檢警持續偵辦，已針對綽號「李團長」的李女、張女等兩名涉案人查扣3支手機，進行數位採證，另外也針對5名死者持有的的12部電子設備（手機、平板電腦）採證，並詢問多名證人，釐清可能共犯，針對金流、刷卡記錄持續釐清。檢方今拘提李女到案，認李女有串滅證、反覆實施之虞，向台中地院聲押。

台中地檢署偵辦豐原五口命案，曾在4日持搜索票，約談李姓女子（45歲）、張姓女子（35歲）到案，分別命以15萬元交保、限制住居，但李女的強制處分，引發社會議論。

中檢表示，今天檢察官核發拘票、指揮專案小組員警將涉案李姓女拘提到案，訊後認有羈押之理由及必要性，諭知聲請羈押、禁見。

中檢指出，檢察官依據蒐獲事證，訊問李女後，認其涉犯欺取財、行使偽造準私文書、恐嚇取財等罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據之虞，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，也有反覆實行同一犯罪之虞，有羈押之必要，向法院聲請羈押、禁見，院方尚未裁定。

台中地檢署偵辦此案，曾在本月4日、10日分別發動第一、二波搜索，縝密分析卷證、勾稽金流，並自案發後不分晝夜持續約談、查證案關人員，迄今到案調查人數累計超過 30 人，專案小組每日召開專案會議，急速進行各項偵查作為、保全一切證據，全力投入偵辦，後續仍將堅定貫徹打詐到底、除惡務盡的執法立場，嚴辦重懲詐欺犯罪，絕不容許不法分子逍遙法外。

台中地檢署偵辦豐原五口命案，關鍵被告李女曾獲15萬元交保，檢方依新事證，今晚聲押涉案李姓女子。圖／本報資料照
台中地檢署偵辦豐原五口命案，關鍵被告李女曾獲15萬元交保，檢方依新事證，今晚聲押涉案李姓女子。圖／本報資料照

豐原 證據 詐欺 檢察官 打詐 恐嚇 命案

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