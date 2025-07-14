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南投市長張嘉哲妻遭爆婚內出軌 夫妻發共同聲明全說了
有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖今年首度入境南投縣，南投市長張嘉哲與其妻子黃佳鈴被視為幕後推手，不料近期卻爆出，張妻疑婚內出軌前男友，還傳訊嗆聲對方女友。對此，南投市長張嘉哲夫妻發共同聲明強調，內容非事實，已報警。
南投市長張嘉哲2022年當選時仍是單身，之後兩人結婚，而因張妻樂於行善，且牽線白沙屯媽祖在今年9月贊境南投，並協助市公所成立陪讀班或贊助活動、扶弱助貧等，去年起她常陪著張嘉哲出席或協助活動，因此頻繁出現在市長臉書。
今年5月，「粉紅超跑」遶境前，張嘉哲和妻子黃佳鈴積極到拱天宮上香，虔心祈願白沙媽來南投並獲得3聖杯，夫妻倆更在遶境期間連續跟隨數日並跪求，最終白沙屯媽祖創下200年以來紀錄，首度入境南投，市長夫妻被視為幕後推手。
張嘉哲市長賢伉儷行善，並虔誠迎求白沙屯媽祖，蔚為地方美談；沒想到，近期卻遭人爆料指出，張妻過去曾當小三介入前男友婚姻，交往時懷孕並育有一子，而與張嘉哲婚後疑仍與前男友藕斷絲連，並要求對方女友離開前男友。
對此，南投市長張嘉哲夫妻今透過市公所發表共同聲明強調「內容皆非事實」，張了解來龍去脈，對妻子百分百相信，妻子第一時間知道此事後更馬上報警；這是妻子個人過往隱私，無端遭人抹黑攻擊，他非常痛心，也對妻子感到抱歉。
張嘉哲也在聲明中提到，他上任市長後，妻子常出錢出力為南投市舉辦大小公益活動，讓南投人感受幸福美好，市民有目共睹。但該報導相關內容扭曲事實，造成他們名譽受損，為捍衛清白將保留法律追訴權，也希望各界勿再以訛傳訛。
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