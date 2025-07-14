快訊

32歲女星陳屍公寓9月無人知 生前最後訊息「幫我祈禱」成永別

桃園最「富」區曝光！ 在地人感慨：20年前什麼都沒有

開罰！時速76「龜速車」行駛內線 國道警察難忍：是想氣死誰

聽新聞
0:00 / 0:00

南投市長張嘉哲妻遭爆婚內出軌 夫妻發共同聲明全說了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖今年首度入境南投縣，南投市長張嘉哲與其妻子黃佳鈴被視為幕後推手，不料近期卻爆出，張妻疑婚內出軌前男友，還傳訊嗆聲對方女友。對此，南投市長張嘉哲夫妻發共同聲明強調，內容非事實，已報警。

南投市長張嘉哲2022年當選時仍是單身，之後兩人結婚，而因張妻樂於行善，且牽線白沙屯媽祖在今年9月贊境南投，並協助市公所成立陪讀班或贊助活動、扶弱助貧等，去年起她常陪著張嘉哲出席或協助活動，因此頻繁出現在市長臉書。

今年5月，「粉紅超跑」遶境前，張嘉哲和妻子黃佳鈴積極到拱天宮上香，虔心祈願白沙媽來南投並獲得3聖杯，夫妻倆更在遶境期間連續跟隨數日並跪求，最終白沙屯媽祖創下200年以來紀錄，首度入境南投，市長夫妻被視為幕後推手。

張嘉哲市長賢伉儷行善，並虔誠迎求白沙屯媽祖，蔚為地方美談；沒想到，近期卻遭人爆料指出，張妻過去曾當小三介入前男友婚姻，交往時懷孕並育有一子，而與張嘉哲婚後疑仍與前男友藕斷絲連，並要求對方女友離開前男友。

對此，南投市長張嘉哲夫妻今透過市公所發表共同聲明強調「內容皆非事實」，張了解來龍去脈，對妻子百分百相信，妻子第一時間知道此事後更馬上報警；這是妻子個人過往隱私，無端遭人抹黑攻擊，他非常痛心，也對妻子感到抱歉。

張嘉哲也在聲明中提到，他上任市長後，妻子常出錢出力為南投市舉辦大小公益活動，讓南投人感受幸福美好，市民有目共睹。但該報導相關內容扭曲事實，造成他們名譽受損，為捍衛清白將保留法律追訴權，也希望各界勿再以訛傳訛。

南投市長張嘉哲妻子遭爆料疑婚內出軌前男友，市長夫妻今發聲明，強調，內容非事實，已報警。圖／翻攝自張嘉哲（南投市長）臉書
南投市長張嘉哲妻子遭爆料疑婚內出軌前男友，市長夫妻今發聲明，強調，內容非事實，已報警。圖／翻攝自張嘉哲（南投市長）臉書
南投市長張嘉哲妻子遭爆料疑婚內出軌前男友，市長夫妻今發共同聲明強調，內容非事實，已報警。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲妻子遭爆料疑婚內出軌前男友，市長夫妻今發共同聲明強調，內容非事實，已報警。圖／南投市公所提供

白沙屯媽祖 男友 張嘉哲 妻子 南投縣

延伸閱讀

南投農損 許淑華爭取所有受損品項納救助

南投市長綠帽疑雲！妻與舊愛曖昧合照、對話紀錄曝光 政壇震撼

南投「第一屆萌寵馬拉松」在日月町起跑 成功行銷埔里

正宮揭內幕遭人夫逼迫護航饅頭媽！ 饅頭媽發聲了

相關新聞

南投市長張嘉哲妻遭爆婚內出軌 夫妻發共同聲明全說了

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖今年首度入境南投縣，南投市長張嘉哲與其妻子黃佳鈴被視為幕後推手，不料近期卻爆出，張妻疑婚內...

南投市長綠帽疑雲！妻與舊愛曖昧合照、對話紀錄曝光 政壇震撼

南投市長張嘉哲近來深陷婚姻危機，其夫人黃佳鈴被爆出與多年舊愛藕斷絲連，甚至在婚後仍與前男友A先生互稱「老公」、「老婆」。據傳，當A先生另結新歡B小姐後，黃無法接受，不僅主動聯絡B小姐，還將她與A先生的親密對話及合照傳送給對方，企圖逼退B女，卻意外曝光自己婚後出軌，引發輿論譁然。

豐原一家五口命案關鍵人李女 被爆欠員工薪資、銀行也在追債

豐原王姓一家五口命案，關鍵人購物團李姓女子被警方依詐欺等罪嫌移送，今天又傳出有人控訴她曾在台中市大雅區開補習班，欠員工薪...

獨／一句「沒注意」高雄貨車駕駛撞輕軌彩繪新列車釀7傷 恐賠慘了

高市輕軌通車以來發生最嚴重事故，王姓男子駕大貨車12日傍晚違規從英雄路駛出，和才上路第4天的高雄熊和華航聯名的彩繪新列車相撞...

高雄貨車搶快撞輕軌 7人傷

王姓男子昨駕大貨車在高雄市涉違規穿越輕軌路口，與才出車第四天的高雄熊和華航聯名新列車發生事故，造成列車車頭凹陷、車廂玻璃...

台漁船爆虐待 移工受傷牙籤剔骨

卅八歲印尼移工「唐柯塔」向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）控訴，去年在台灣遠洋漁船工作時遭嚴重虐待，手掌受傷一個多月才返台就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。