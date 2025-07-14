南投市長綠帽疑雲！妻與舊愛曖昧合照、對話紀錄曝光 政壇震撼
南投市長張嘉哲近來深陷婚姻危機，其夫人黃佳鈴被爆出與多年舊愛藕斷絲連，甚至在婚後仍與前男友A先生互稱「老公」、「老婆」。據傳，當A先生另結新歡B小姐後，黃無法接受，不僅主動聯絡B小姐，還將她與A先生的親密對話及合照傳送給對方，企圖逼退B女，卻意外曝光自己婚後出軌，引發輿論譁然。
根據「鏡周刊」報導，這段錯綜複雜的感情糾葛始於數年前，當時A先生仍有婚姻，卻與黃佳鈴交往並懷孕，最終導致A先生與原配離婚。不料，黃卻在2022年與張嘉哲低調結婚，當時張正值南投縣議員身分，並於當年底當選南投市長。兩人婚姻未滿三年，如今卻爆出感情風暴，震撼地方政壇。
消息人士指出，整起事件於數月前浮出檯面，B小姐手機突然收到一則來自名為「佳鈴」的訊息帳號，內容包含黃與A先生的對話截圖與合照，並要求她離開A先生。後來才揭露這位「佳鈴」正是市長夫人黃佳鈴，此事迅速在鄉里傳開，引發社會議論。
值得注意的是，黃佳鈴婚後仍與A先生互動密切，除了每日噓寒問暖外，黃甚至曾因紅包袋未寫「老婆」二字對A先生發怒。知情人士認為，黃可能因舊情難捨，無法接受A先生展開新戀情，才會選擇主動聯絡B小姐，無意中卻留下婚外情證據，使張嘉哲陷入無妄之災，也讓黃「賢內助」的形象瞬間崩塌。
對此，黃佳鈴回應表示，她與A男過去確實交往，分手後維持友好關係，因雙方有共同的養魚興趣才偶有聯絡。她稱自己並不知A男已有女友，也否認主動傳訊嗆聲，懷疑對話紀錄遭盜用，雖一度報警查證，但最終放棄提告。她強調，目前已與A男斷聯，只希望事件不再擴大、傷及無辜。
南投市長張嘉哲出身當地，具備碩士學歷與專業會計背景，曾任南投縣議員、國民黨南投市黨部主委，形象一向清新。此次捲入婚姻風波，雖未親自回應，但地方人士普遍對其表示同情，期盼事件盡快落幕，讓市政運作不受影響。
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