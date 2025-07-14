豐原一家五口命案關鍵人李女 被爆欠員工薪資、銀行也在追債

豐原王姓一家五口命案，關鍵人購物團李姓女子被警方依詐欺等罪嫌移送，今天又傳出有人控訴她曾在台中市大雅區開補習班，欠員工薪資，沒幫員工繳勞健保費，補習班未營業也未退回學生預繳的補習費用。

王家人死亡後，長女一名朋友最近積極調查線索，蒐集嫌疑人李女資料，他今天PO出李女以前的補習班一名員工發文內容，對方被欠3個月薪資，向法院申請強制才發現李姓團購主夫妻欠很多債，還有很多銀行在追討。

女員工說，李女的丈夫自稱是地方有頭有臉的人物，欠錢的是他老婆，員工說，李女的丈夫在大雅開工廠。

去年另有員工在臉書po文說，他們在李女開設的美語補習班工作，是資深員工，大家相處愉快，有天一名老師發現勞健保有問題，一查才知12名老師的勞健保都欠費，李女有保卻沒繳錢，與李女談判，發現積欠的勞健保費共61萬多元，雙方寫好和解書。