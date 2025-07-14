聽新聞
0:00 / 0:00
豐原一家五口命案關鍵人李女 被爆欠員工薪資、銀行也在追債
豐原王姓一家五口命案，關鍵人購物團李姓女子被警方依詐欺等罪嫌移送，今天又傳出有人控訴她曾在台中市大雅區開補習班，欠員工薪資，沒幫員工繳勞健保費，補習班未營業也未退回學生預繳的補習費用。
王家人死亡後，長女一名朋友最近積極調查線索，蒐集嫌疑人李女資料，他今天PO出李女以前的補習班一名員工發文內容，對方被欠3個月薪資，向法院申請強制才發現李姓團購主夫妻欠很多債，還有很多銀行在追討。
女員工說，李女的丈夫自稱是地方有頭有臉的人物，欠錢的是他老婆，員工說，李女的丈夫在大雅開工廠。
去年另有員工在臉書po文說，他們在李女開設的美語補習班工作，是資深員工，大家相處愉快，有天一名老師發現勞健保有問題，一查才知12名老師的勞健保都欠費，李女有保卻沒繳錢，與李女談判，發現積欠的勞健保費共61萬多元，雙方寫好和解書。
去年補習班因債務問題無法繼續營運，未退還學員預繳學費，學生家長與負責人合夥投資產生糾紛，有7人向台中市法制局申訴，法制局要求負責人出面處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言