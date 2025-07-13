獨／一句「沒注意」高雄貨車駕駛撞輕軌彩繪新列車釀7傷 恐賠慘了

聯合報／ 記者石秀華張議晨宋原彰／高雄即時報導

高市輕軌通車以來發生最嚴重事故，王姓男子駕大貨車昨傍晚違規從英雄路駛出，和才上路第4天的高雄熊和華航聯名的彩繪新列車相撞，造成列車頭凹陷、玻璃破裂，6名乘客和王男受傷；王稱「一時未注意輕軌駛來」，將難逃高捷對於修車費加聯名列車無法行駛及事故處理調度等恐逾百萬費用，王男將賠慘了。

華航為高雄飛熊本直飛航線打造宣傳亮點，和日本熊本縣攜手推出「雄熊愛上你」輕軌主題彩繪列車，7月10首航至8月8日，沒料，新的彩繪列車上路才第4天，就被大貨車撞上，事故釀輕軌車頭嚴重毀損、玻璃碎裂，車上6名乘客和王男受傷，成為輕軌通車以來最嚴重事故，也是今年第11件輕軌被撞車禍事故。

據了解，肇事王男（60歲）所駕駛大貨車是高雄流行音樂中心承租場館委外廠商的工程車，正在進行整理場地，沒料完工貨車駛出後，卻撞上輕軌。

高捷表示，當時輕軌列車從C10光榮碼頭站往C11的真愛碼頭站順行方向，列車行經英雄路口時是綠燈通行方向，依規定，該處路口並非可任意通行的路口，須場管保全管制及移除拒馬方可進出，大貨車違規自列車左方駛入，司機員見狀雖然已緊急煞車，但列車仍撞上貨車。

事故發生後，高捷檢視列車受損狀況，分別為車頭及玻璃毀損，側邊有玻璃破裂，幸列車未脫軌，一個半小時後駛離現場；高捷強調，因大貨車違規行駛穿越肇事，將向貨車駕駛索賠。

據了解，該輛高雄熊和華航聯名的輕軌行駛才第4天就被撞，加上輕軌車頭整個凹陷受損、玻璃破裂，修理費和新彩繪列車無法行銷以及事故當下高捷調度人員、派吊車處理的費用恐達百萬元，肇事的王姓司機恐賠慘。

高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷；有民眾在事故現場拍下事故畫面。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷；有民眾在事故現場拍下事故畫面。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多違規從英雄路駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多違規從英雄路駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
上路第4天的高雄熊和華航聯名的高雄輕軌彩繪列車，今天傍晚被違規大貨車撞上，釀7人受傷，車頭嚴重毀損；圖為事發前2小時，民眾拍下的彩繪列車畫面。圖／讀者提供
上路第4天的高雄熊和華航聯名的高雄輕軌彩繪列車，今天傍晚被違規大貨車撞上，釀7人受傷，車頭嚴重毀損；圖為事發前2小時，民眾拍下的彩繪列車畫面。圖／讀者提供
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路駛出，違規穿越輕軌路口，撞上輕軌列車（紅圈處），造成7人受傷。記者石秀華／翻攝
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路駛出，違規穿越輕軌路口，撞上輕軌列車（紅圈處），造成7人受傷。記者石秀華／翻攝
上路第4天的高雄熊和華航聯名的高雄輕軌彩繪列車，今天傍晚被違規大貨車撞上，釀7人受傷，車頭嚴重毀損；圖為事發前2小時，民眾拍下的彩繪列車畫面。圖／讀者提供
上路第4天的高雄熊和華航聯名的高雄輕軌彩繪列車，今天傍晚被違規大貨車撞上，釀7人受傷，車頭嚴重毀損；圖為事發前2小時，民眾拍下的彩繪列車畫面。圖／讀者提供
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影

輕軌 彩繪列車

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