獨／一句「沒注意」高雄貨車駕駛撞輕軌彩繪新列車釀7傷 恐賠慘了

高市輕軌通車以來發生最嚴重事故，王姓男子駕大貨車昨傍晚違規從英雄路駛出，和才上路第4天的高雄熊和華航聯名的彩繪新列車相撞，造成列車頭凹陷、玻璃破裂，6名乘客和王男受傷；王稱「一時未注意輕軌駛來」，將難逃高捷對於修車費加聯名列車無法行駛及事故處理調度等恐逾百萬費用，王男將賠慘了。

華航為高雄飛熊本直飛航線打造宣傳亮點，和日本熊本縣攜手推出「雄熊愛上你」輕軌主題彩繪列車，7月10首航至8月8日，沒料，新的彩繪列車上路才第4天，就被大貨車撞上，事故釀輕軌車頭嚴重毀損、玻璃碎裂，車上6名乘客和王男受傷，成為輕軌通車以來最嚴重事故，也是今年第11件輕軌被撞車禍事故。

據了解，肇事王男（60歲）所駕駛大貨車是高雄流行音樂中心承租場館委外廠商的工程車，正在進行整理場地，沒料完工貨車駛出後，卻撞上輕軌。

高捷表示，當時輕軌列車從C10光榮碼頭站往C11的真愛碼頭站順行方向，列車行經英雄路口時是綠燈通行方向，依規定，該處路口並非可任意通行的路口，須場管保全管制及移除拒馬方可進出，大貨車違規自列車左方駛入，司機員見狀雖然已緊急煞車，但列車仍撞上貨車。

事故發生後，高捷檢視列車受損狀況，分別為車頭及玻璃毀損，側邊有玻璃破裂，幸列車未脫軌，一個半小時後駛離現場；高捷強調，因大貨車違規行駛穿越肇事，將向貨車駕駛索賠。