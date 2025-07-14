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司機頭暈？公車追撞機車 她捲車底不治

聯合報／ 記者黃子騰洪子凱／新北報導

六十歲郭姓男子昨傍晚駕駛首都客運三○七公車，行經新北市中和區員山路停等紅燈準備起步時突往前追撞，造成機車雙載的洪姓夫婦被撞倒地，坐後座五四十歲陳姓妻子遭捲入公車車底，被救出時已無生命跡象，送醫不治。郭男稱事發時頭暈才釀禍，警詢後被依過失致死罪嫌送辦。

據了解，洪姓夫婦當時至市場買菜，回程時遭遇不幸。首都客運相關主管事發後至醫院向家屬致歉及慰問，承諾負起賠償責任，協助家屬善後，後續也會配合檢警釐清相關責任，檢討肇事原因。

警方調查，郭男昨天中午十二時到班載客，中途曾回總站休息廿分鐘；昨天下午五時許，公車行經中和區員山路、民安街口等紅燈，綠燈亮起郭男起步時，突猛撞前方汽、機車，包括十九歲黃男駕駛的賓士車、五十歲賴男駕駛的計程車，及六十一歲洪男、五十四歲陳女夫婦共乘的機車。

陳女當時坐機車後座，被撞倒地遭捲入公車車底，救護人員趕抵將人救出，陳婦已無呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。肇事郭男未受傷，酒測後無酒精反應。

肇事郭男向警方供稱，自己有糖尿病史，事發當時覺得頭暈；公車上乘客證稱，公車在前一站司機不斷急煞暴衝。警方已調閱相關監視器畫面，依過失致死罪嫌偵辦，確切原因及肇責待釐清。

首都客運總經理李建文表示，郭男過去曾離職，剛復職一個多月，有做職前健康檢查，身體狀況符合標準，昨出班前酒測、血壓都正常，沒有超時工作問題。

糖尿病 公車 交通事故

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