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高雄貨車搶快撞輕軌 7人傷

聯合報／ 記者張議晨石秀華宋原彰／高雄報導

一輛貨車昨下午從高雄流行音樂中心珊瑚礁群廣場駛出，與輕軌列車相撞（圖），總計七人受傷。記者張議晨／攝影
一輛貨車昨下午從高雄流行音樂中心珊瑚礁群廣場駛出，與輕軌列車相撞（圖），總計七人受傷。記者張議晨／攝影

王姓男子昨駕大貨車在高雄市涉違規穿越輕軌路口，與才出車第四天的高雄熊和華航聯名新列車發生事故，造成列車車頭凹陷、車廂玻璃破裂，六名乘客和肇事王男受傷，幸好均無大礙。這是高雄輕軌通車以來最嚴重事故。

六十歲王男稱「一時未注意輕軌駛來」，警方依未依規定避讓輕軌開單，可處六百元至一千八百元罰鍰，另依涉過失妨害公眾運輸行駛安全罪，函送高雄地檢署偵辦。高捷公司也表示將向王男求償。

警方調查，王姓男子昨下午五時廿五分駕駛大貨車，從高雄流行音樂中心珊瑚礁群廣場往東駛出，違規穿越輕軌軌道時，被四十五歲馮姓女司機員駕駛準備加速從五福橋過愛河的輕軌列車撞上，當下撞擊力道大，貨車三六○度迴轉，輕軌列車車頭嚴重凹陷、擋風玻璃和車廂玻璃碎裂。

肇事王男頭部撕裂傷，輕軌列車上五歲、七歲女童，以及年齡介於四十三歲到六十一歲的一男三女乘客，遭碎玻璃割傷，最後有六人送醫。

高捷表示，當時輕軌列車從Ｃ10光榮碼頭站往Ｃ11的真愛碼頭站順行方向，列車行經英雄路口時是綠燈通行，該處路口並非一般車輛可任意通行路口，依規定須場館保全管制及移除拒馬才可進出，大貨車違規從列車左方駛入，司機員見狀雖緊急煞車仍來不及。

高捷檢視列車受損狀況，車頭及玻璃毀損，側邊玻璃破裂，幸好列車未脫軌，一個半小時後列車駛離現場；據了解，該輛列車由高雄熊和華航聯名，行駛才第四天，因車頭整個受損，修理費和行銷受損費用估計恐數百萬元。

警方初步認定大貨車王姓男子未依規定避讓大眾捷運系統車輛肇禍，詳細肇責待交通大隊分析研判。此為高雄輕軌今年第十一件車禍事故，也是輕軌通車以來受傷最嚴重事故。

一輛貨車昨下午從高雄流行音樂中心珊瑚礁群廣場駛出，與輕軌列車相撞，列車玻璃整面碎裂（圖）。記者張議晨／攝影
一輛貨車昨下午從高雄流行音樂中心珊瑚礁群廣場駛出，與輕軌列車相撞，列車玻璃整面碎裂（圖）。記者張議晨／攝影

高雄輕軌 車禍 交通事故

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