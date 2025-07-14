台漁船爆虐待 移工受傷牙籤剔骨

印尼外籍移工向美國有線電視新聞網爆料，在台灣遠洋漁船工作期間遭受虐待，導致重傷失去兩根手指。圖為台灣基隆港。（路透)

卅八歲印尼移工「唐柯塔」向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）控訴，去年在台灣遠洋漁船工作時遭嚴重虐待，手掌受傷一個多月才返台就醫，導致失去兩根手指部分指節，且事後遭解雇未獲補償；另有移工爆料目睹友人死在台灣漁船上。報導質疑台灣是否恪守保障人權的價值。

農業部漁業署昨表示，不容許任何形式勞動剝削，將再連同前開醫療保險事宜詳加調查，協助受傷船員爭取合理權益；至於身故船員，由仲介協助申請身故保險理賠。

唐柯塔去年在台灣一艘遠洋漁船工作，遭巨浪擊中後不慎被金屬門板壓傷手掌，中指與無名指部分指節被壓碎。他稱船長以捕撈量不足為由不願返航，被迫用膠帶包紮傷口，強忍劇痛超過一個月才回台就醫。唐柯塔告訴ＣＮＮ：「我能做的都做了…用指甲剪和牙籤剔除外露的骨頭。我想，如果我不把骨頭弄掉，會一直感染，手指可能會因為一直摩擦到更痛。」

控人力不足 每天工時18小時

唐柯塔控訴每次出海長達四個月，每天工時十八小時，人力不足導致過勞嚴重，且食物供應常短缺。船上沒網路，移工無法與家人聯絡、也無法尋求協助，在發生工傷時尤其致命。

他受傷時漁船接近索羅門群島，距離台灣約五千公里；「我好無助，痛到難以入眠。我很失望，腦中唯一的念頭就是要儘快上岸。」

友人病死 漁工抗議就沒飯吃

印尼籍漁工巴薩爾則稱親眼目睹好友死在台灣漁船上，他說友人二○二三年在太平洋作業時病重，腿部腫脹與腹痛，船長拒絕返港，僅提供過期藥品，返航前友人過世。

巴薩爾說，他要求船長盡速返港送回遺體，「我們只是請他靠近最近港口送回遺體，但他拒絕。我開始抗議後，就沒飯吃了。」與其他移工一樣，巴薩爾當初支付超過二千美元（約台幣六萬元）仲介費，這筆債務讓許多同事不敢發聲，怕丟飯碗。

人權蒙塵 漁業署：少數個案

ＣＮＮ報導描述，台灣是全球第七大海產出口國，擁有全球第二大遠洋漁業船隊，向美國與歐洲在內全球超市供應鮪魚、魷魚等海鮮產品。台灣長期以亞洲自由與人權典範自居，在平權議題上也有一定成就，「但台灣對待移工的方式目前受到愈來愈多國際關注，引發外界質疑台灣是否真正恪守其宣稱的價值」。

漁業署表示，台灣目前擁有約九四○艘遠洋漁船，絕大多數船主與船長均合法經營，善待外籍船員權益並重視海上安全。少數個案不應被擴大解讀為整體產業普遍現象，漁業署面對漁業勞動力問題都將積極提供必要協助。