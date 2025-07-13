聽新聞
0:00 / 0:00

撞擊瞬間曝光！高雄貨車違規穿越猛撞輕軌「車頭玻璃破裂」 7人受傷

聯合報／ 記者張議晨石秀華宋原彰／高雄即時報導

高市輕軌通車以來發生最嚴重事故，一輛貨車今傍晚5點多從苓雅區英雄路駛出，撞上正加速準備上五福橋的輕軌列車左前車頭，撞擊力道之大，貨車當場360度迴轉，輕軌車頭凹陷、玻璃，貨車駕駛和車上包括2名孩童在內的6名乘客受傷。

高捷表示，當時輕軌列車從C10光榮碼頭站往C11的真愛碼頭站順行方向，列車行經英雄路口時是綠燈通行方向，大貨車自列車左方駛入，司機員見狀雖然已緊急煞車，但列車仍撞上貨車。

高捷人員到場檢視列車受損狀況，車頭及玻璃毀損，側邊有玻璃破裂，不過列車沒有脫軌，待警方鑑識後預計採自力行駛的方式離開；目前輕軌運行狀況，從C12駁二大義站經C19馬卡道站至C10光榮碼頭站局部運轉，班距約15分鐘，另C10光榮碼頭站 - C12駁二大義站啟動接駁作業。

高捷表示，當時是輕軌可通行狀態，該入口並非可任意通行之路口，如果有車輛進出，依規定需要場館保全管制及移除拒馬，汽車方能進出場區。因此確定大貨車是違規行駛穿越，高捷事後將向貨車駕駛索賠。

警方公布事發當時影像，只見貨車從流行音樂中心珊瑚礁群廣場駛出，未見輕軌列車駛過英雄路路口，直接撞擊，事故造成列車上乘客共6人受傷，年齡分別為5歲到60歲的乘客，乘客被破碎玻璃割傷，另60歲的貨車駕駛受有頭部撕裂傷及身體擦挫傷。

消防局出動8車16人前往救護，分別將6人送醫治療，1人輕傷未送醫；警方事後對貨車駕駛和女司機員酒測，無酒駕行為，詳細事故原因由警方釐清調查中。

此次事故為今年輕軌第11件被撞的車禍，也是通車以來最嚴重事故，現場一度成為民眾搶拍畫面景點。

高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷；事故列車晚間約７時許駛離現場。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷；事故列車晚間約７時許駛離現場。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路駛出，違規穿越輕軌路口，撞上輕軌列車（紅圈處），造成7人受傷。記者石秀華／翻攝
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路駛出，違規穿越輕軌路口，撞上輕軌列車（紅圈處），造成7人受傷。記者石秀華／翻攝
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷；有民眾在事故現場拍下事故畫面。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷；有民眾在事故現場拍下事故畫面。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路駛出，違規穿越輕軌路口，撞上輕軌列車，造成7人受傷。記者石秀華／翻攝
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路駛出，違規穿越輕軌路口，撞上輕軌列車，造成7人受傷。記者石秀華／翻攝
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影
高市一輛貨車今天傍晚5點多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車，造成７人受傷。記者張議晨／攝影

高雄市 輕軌 車禍 碼頭

延伸閱讀

通車後最嚴重事故！高雄輕軌遭貨車衝撞 列車頭凹陷6人送醫

高雄輕軌「延長末班車時間」獲好評 運量破上半年平均

高雄大港水果祭輕軌列車上路 16組台日演出卡司曝光

中職／連2場接球失誤 悍將高捷：很難過但會勇敢面對

相關新聞

通車後最嚴重事故！高雄輕軌遭貨車衝撞 列車頭凹陷6人送醫

高市一輛貨車今天傍晚5時多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車左前車頭，因撞擊力道大，貨車當場3...

司機頭暈？公車追撞機車 她捲車底不治

六十歲郭姓男子昨傍晚駕駛首都客運三○七公車，行經新北市中和區員山路停等紅燈準備起步時突往前追撞，造成機車雙載的洪姓夫婦被...

高雄貨車搶快撞輕軌 7人傷

王姓男子昨駕大貨車在高雄市涉違規穿越輕軌路口，與才出車第四天的高雄熊和華航聯名新列車發生事故，造成列車車頭凹陷、車廂玻璃...

台漁船爆虐待 移工受傷牙籤剔骨

卅八歲印尼移工「唐柯塔」向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）控訴，去年在台灣遠洋漁船工作時遭嚴重虐待，手掌受傷一個多月才返台就...

獨／一句「沒注意」高雄貨車駕駛撞輕軌彩繪新列車釀7傷 恐賠慘了

高市輕軌通車以來發生最嚴重事故，王姓男子駕大貨車昨傍晚違規從英雄路駛出，和才上路第4天的高雄熊和華航聯名的彩繪新列車相撞...

撞擊瞬間曝光！高雄貨車違規穿越猛撞輕軌「車頭玻璃破裂」 7人受傷

高市輕軌通車以來發生最嚴重事故，一輛貨車今傍晚5點多從苓雅區英雄路駛出，撞上正加速準備上五福橋的輕軌列車左前車頭，撞擊力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。