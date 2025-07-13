通車後最嚴重事故！高雄輕軌遭貨車衝撞 列車頭凹陷6人送醫

高市一輛貨車今天傍晚5時多從苓雅區英雄路和海邊路口駛出，撞上準備上五福橋加速的輕軌列車左前車頭，因撞擊力道大，貨車當場360度迴轉，輕軌車頭凹陷，事故造成貨車駕駛和車上3大2小的乘客受傷，所幸傷勢不嚴重；此事故應為輕軌通車以來遭撞最嚴重、受傷人數最多的案例。

本報記者目擊事發現場狀況，初步了解，當時貨車駕駛要從苓雅區英雄路和海邊路口的光榮碼頭駛出時，剛好輕軌列車要上五福橋過愛河加速，見貨車闖越軌道，女司機員來不及煞車當場撞擊。

因當下撞擊力道大，整輛貨車幾乎360度迴轉，輕軌列車則車頭凹陷，左側車廂毀損，幾乎保險桿的下巴快掉下來，車上有3名大人和2名孩童在事故當下來不及反應，被破碎玻璃挫傷，貨車駕駛受有撕裂傷。

消防局獲報派出7車8人到場救援，6名傷者分別被送醫治療；現場由高捷、苓雅警分局及捷運警察調查事發原因；高捷人員正檢查輕軌有無出軌或軌道變形的狀況，此事故應為輕軌通車以來遭撞最嚴重、受傷人數最多的案例。

高捷表示，事發後，C12駁二大義站經C19馬卡道站至C10光榮碼頭站局部運轉，班距約15分鐘；C10光榮碼頭站 - C12駁二大義站啟動接駁作業。