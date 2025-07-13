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影／中壢警跨區偵破地下兵工廠 逮1嫌查獲長槍鋼管槍火力強

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢分局執行打欺、肅槍、緝賭及掃黑四合一專案，日前掌握非法改造槍械工廠線索，持搜索票跨區前往新竹縣新埔鎮搜索，中壢警方今天指出，現場逮捕36歲葉男，查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具與設備齊全，警詢後葉嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

中壢分局執行青春專案及雷霆除暴擴大臨檢取締勤務，偵查隊並執行四合一專案，一周來，統計查獲槍砲案2件2人，抓捕詐欺車手5件5人，另查緝詐欺24案、毒品12案及逮捕通緝犯24人，查獲刑案106件逮捕犯嫌90人。

警方表示，警方掌握葉姓犯嫌非法改造槍械及流入市場，危及治安情節重大，會同基隆市、新竹縣警方持搜索票，至新竹縣新埔地區破門逮捕葉嫌，查獲非制式火藥長槍1枝、鋼管槍1枝及大批槍枝零件、改造工具及火藥零組件，尤其改造槍械的車床、銑床、砂輪機及砂帶機設備齊全，宛如小型兵工廠。葉嫌供稱自學製造與改造槍枝能力，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃檢偵辦。

中壢警方破獲非法改造槍械工廠，跨區逮捕葉嫌及查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具。圖／警方提供
中壢警方破獲非法改造槍械工廠，跨區逮捕葉嫌及查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具。圖／警方提供
中壢警方針對KTV、舞廳等場所執行青春專案擴大臨檢青少年聚集、盤查不法。圖／警方提供
中壢警方針對KTV、舞廳等場所執行青春專案擴大臨檢青少年聚集、盤查不法。圖／警方提供
中壢警方針對KTV、舞廳等場所執行青春專案擴大臨檢青少年聚集、盤查不法。圖／警方提供
中壢警方針對KTV、舞廳等場所執行青春專案擴大臨檢青少年聚集、盤查不法。圖／警方提供
中壢警方破獲非法改造槍械工廠，跨區逮捕葉嫌及查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具。圖／警方提供
中壢警方破獲非法改造槍械工廠，跨區逮捕葉嫌及查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具。圖／警方提供

槍枝 新竹 中壢

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