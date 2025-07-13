影／中壢警跨區偵破地下兵工廠 逮1嫌查獲長槍鋼管槍火力強

桃園市中壢分局執行打欺、肅槍、緝賭及掃黑四合一專案，日前掌握非法改造槍械工廠線索，持搜索票跨區前往新竹縣新埔鎮搜索，中壢警方今天指出，現場逮捕36歲葉男，查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具與設備齊全，警詢後葉嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

中壢分局執行青春專案及雷霆除暴擴大臨檢取締勤務，偵查隊並執行四合一專案，一周來，統計查獲槍砲案2件2人，抓捕詐欺車手5件5人，另查緝詐欺24案、毒品12案及逮捕通緝犯24人，查獲刑案106件逮捕犯嫌90人。