聽新聞
0:00 / 0:00
影／中壢警跨區偵破地下兵工廠 逮1嫌查獲長槍鋼管槍火力強
桃園市中壢分局執行打欺、肅槍、緝賭及掃黑四合一專案，日前掌握非法改造槍械工廠線索，持搜索票跨區前往新竹縣新埔鎮搜索，中壢警方今天指出，現場逮捕36歲葉男，查獲火藥長槍、鋼管槍各1枝及大批槍枝零件、改造工具與設備齊全，警詢後葉嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。
中壢分局執行青春專案及雷霆除暴擴大臨檢取締勤務，偵查隊並執行四合一專案，一周來，統計查獲槍砲案2件2人，抓捕詐欺車手5件5人，另查緝詐欺24案、毒品12案及逮捕通緝犯24人，查獲刑案106件逮捕犯嫌90人。
警方表示，警方掌握葉姓犯嫌非法改造槍械及流入市場，危及治安情節重大，會同基隆市、新竹縣警方持搜索票，至新竹縣新埔地區破門逮捕葉嫌，查獲非制式火藥長槍1枝、鋼管槍1枝及大批槍枝零件、改造工具及火藥零組件，尤其改造槍械的車床、銑床、砂輪機及砂帶機設備齊全，宛如小型兵工廠。葉嫌供稱自學製造與改造槍枝能力，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃檢偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言