台中惡煞擁M4長槍自重 借工程討錢 恐嚇「打斷腿」警抓6人送辦

台中市廖姓男子擁槍自重，涉在2022年底時，涉及兩起工程恐嚇案，除了亮槍之外，強討千萬元工款，揚言要將被害人的「腳打斷」外，還到工地強拆被害人設置的鷹架，造成600多萬元的損失，台中市刑大一隊蒐證多時，今年收網帶回廖男等6人，檢方依槍砲等罪，聲押廖獲准。

台中市刑大一隊在2022年12月間，接獲邱姓、林姓營造商報案，二人都遭綽號「春阿」的廖姓男子（49歲）藉由工程、金錢糾紛等理由，恐嚇取財，警方報請檢察官指揮後，展開偵辦。

經查，廖男向邱姓營造商借牌施作工作，要請領約千萬元的工程款時，邱認為廖男施工有品質有灌水，不過廖卻要求邱要放水，堅持要索討工程款，因邱不願配合，廖即藉口約出邱後，指揮成員毆打邱，還恐嚇「把你的腿打斷」，也亮槍示威，邱心生畏懼，趁隙逃離現場。

另外，廖男因故掌握林女與丈夫要離婚的訊息，廖男偽造林女丈夫的3000萬元本票，向林女索討，林女不願意配合，廖男就夥同成員恐嚇、威迫林女，強拆林女在工地架設、擺放的工程鷹架變賣，造成600多萬元的損失。