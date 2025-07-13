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台中惡煞擁M4長槍自重 借工程討錢 恐嚇「打斷腿」警抓6人送辦
台中市廖姓男子擁槍自重，涉在2022年底時，涉及兩起工程恐嚇案，除了亮槍之外，強討千萬元工款，揚言要將被害人的「腳打斷」外，還到工地強拆被害人設置的鷹架，造成600多萬元的損失，台中市刑大一隊蒐證多時，今年收網帶回廖男等6人，檢方依槍砲等罪，聲押廖獲准。
台中市刑大一隊在2022年12月間，接獲邱姓、林姓營造商報案，二人都遭綽號「春阿」的廖姓男子（49歲）藉由工程、金錢糾紛等理由，恐嚇取財，警方報請檢察官指揮後，展開偵辦。
經查，廖男向邱姓營造商借牌施作工作，要請領約千萬元的工程款時，邱認為廖男施工有品質有灌水，不過廖卻要求邱要放水，堅持要索討工程款，因邱不願配合，廖即藉口約出邱後，指揮成員毆打邱，還恐嚇「把你的腿打斷」，也亮槍示威，邱心生畏懼，趁隙逃離現場。
另外，廖男因故掌握林女與丈夫要離婚的訊息，廖男偽造林女丈夫的3000萬元本票，向林女索討，林女不願意配合，廖男就夥同成員恐嚇、威迫林女，強拆林女在工地架設、擺放的工程鷹架變賣，造成600多萬元的損失。
檢警蒐證多時今年3月陸續收網，帶回廖男等涉案6人，查扣改造M4突擊步槍、彈匣、各式子彈776發、安非他命等贓證物，全案警詢後依恐嚇取財、槍砲、妨害自由、詐欺、毒品等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後聲押廖獲准，近日偵結起訴廖等4人。
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