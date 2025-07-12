疑以鹽巴混毒交易被抓包 新莊2男當街被砍殺警速逮6嫌

新北市新莊區今天下午有2名年輕人當街慘遭6人分持鋁棒、鐵鋸、辣椒水圍毆砍殺，打到血跡斑斑被救護車送醫。警方動員人力在傍晚將所有嫌犯逮捕歸案，初步調查是因為毒品交易拿鹽巴混充，被施暴教訓洩憤。

2名男子下午2時許，在新莊區八德街被一群惡煞持械攻擊砍殺，嚇壞許多目擊民眾，造成21歲翁姓男子背部撕裂傷12公分、下唇撕裂傷2公分，22歲吳姓男子背部撕裂傷16公分、雙眼化學性灼傷，分別被救護車送往板橋亞東、新莊台北醫院急診，沒有生命危險。

員警獲報趕抵，嫌犯已分乘汽車逃離。新莊警分局隨後成立專案小組動員42名警力，擴大調閱監視器展開調查，同步報請檢察官指揮偵辦，鎖定嫌犯共6人，傍晚6時許循線在新莊、土城等地區，全數逮捕歸案，但包括2名傷者，全都避重就輕不願吐實。

後經初步調查，案發原因是犯嫌因毒品交易過程中，發現被調包用鹽巴混充，為此約吳男、翁男出面解釋，隨後眾人分持鋁棒、鐵鋸、橡膠條、辣椒水等器械圍毆攻擊砍殺2人洩憤。

由於本案起因於毒品交易糾紛，背後是不是有上下操縱、指揮關係，警方還要進一步深入追查，朝傷害罪嫌、違反組織犯罪條例偵辦中。 新北市新莊區今天下午有2名年輕人疑因毒品交易混鹽巴被抓包，當街慘遭6人分持鋁棒、鐵鋸、辣椒水圍毆砍殺，打到血跡斑斑被救護車送醫，警方動員人力在傍晚將所有嫌犯逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝 新北市新莊區今天下午有2名年輕人疑因毒品交易混鹽巴被抓包，當街慘遭6人圍毆砍殺，打到血跡斑斑被救護車送醫，警方動員人力在傍晚將所有嫌犯逮捕歸案，查扣鋁棒、鐵鋸、辣椒水等犯案工具。記者林昭彰／翻攝

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