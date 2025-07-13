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持偽造悠遊卡退票萬餘元 台鐵報案

聯合報／ 記者翁至成楊正海／台北報導

日前才傳出有17歲高中生破解悠遊卡晶片編碼，改寫金額「無本儲值」後刷退變現，不法獲利逾60萬元，近日又傳出有民眾持偽造悠遊卡，在台鐵台北站售票窗口辦理電子定期票退票，成功獲利逾1.2萬元，凸顯悠遊卡資安問題。

鐵路警察昨指出，昨天獲報已著手偵辦，目前已掌握特定對象，強調偽造悠遊卡變現行為至少觸犯3條刑法，每一條最重均可處5年以下有期徒刑。

悠遊卡公司昨天表示，公司建置多層資安防護機制，透過各種風險參數，對於異常交易進行偵測，針對任何不法的行為，都會進行及時監控及追查，以維護交易安全，保障合法用卡人的權益。

對於偽造悠遊卡變現案，悠遊卡公司表示，悠遊卡公司已事先掌握並向警方報案，目前積極配合警方偵辦，並與運輸業者共同遏止不法行為，呼籲民眾不要以身試法。

據了解，犯嫌在7月6日、7月9日在台鐵台北站持偽造定期票票卡退票，順利得手逾1萬2951元，其中包括7月6日2筆，共退3366元，7月9日3筆，共退9585元。

鐵警台北分局指出，昨天受理台鐵公司提出詐欺、偽造文書及妨害電腦使用案告訴，嫌疑人涉嫌持偽造悠遊卡進行退費，全案依規定受理並掌握特定對象積極偵辦中。

鐵警呼籲民眾切勿因貪誤蹈法網，恐觸犯至少3條刑法，包括第339條以詐術得財產上不法之利益者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；第359條無故變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科60萬元以下罰金；第210條偽造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

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