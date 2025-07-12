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高雄男駕駛突逆向撞車「當場烏龜翻」 心虛偷朝水溝丟這物被警抓包

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蘇姓男子今天凌晨2時許駕Mini Cooper行經高市中華三路，逆向撞上對向吳姓男子的轎車，蘇的車子當場烏龜翻，爬出車外無大礙；警方到場見打電話的蘇男將東西丟入水溝，拾起發現是俗稱「喪屍煙彈」的依託咪脂毒品，懷疑他毒駕當場逮捕。

新興警分局指出，蘇姓男子（29歲）今天凌晨2時許駕駛Mini Cooper行經高市中華三路，突逆向撞上對向由吳姓男子（27歲）駕駛的轎車，蘇男車子當場烏龜翻，吳男轎車則車頭毀損，吳和車上施姓女乘客（28歲）受輕傷。

蘇男傷勢輕微，從車中爬出後，在路旁打電話，當時已抵達現場的前金分駐所員警眼尖發現，蘇男講電話時神色詭異，在旁監控，瞄到蘇偷偷將手中物品丟入水溝。

警方趨前要求蘇男將東西撿起，經檢測發現是二級毒品俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，重約5.24公克，懷疑他毒駕，當場將他逮捕；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市新興警分局警方將持有喪屍煙彈（如圖）的蘇姓男子送辦。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方將持有喪屍煙彈（如圖）的蘇姓男子送辦。記者石秀華／翻攝
蘇姓男子今天凌晨2時許駕Mini Cooper行經高市中華三路，逆向撞上對向轎車，車子烏龜翻；警方事後查出蘇持有喪屍煙彈毒品。記者石秀華／翻攝
蘇姓男子今天凌晨2時許駕Mini Cooper行經高市中華三路，逆向撞上對向轎車，車子烏龜翻；警方事後查出蘇持有喪屍煙彈毒品。記者石秀華／翻攝
蘇姓男子今天凌晨2時許駕Mini Cooper行經高市中華三路，逆向撞上對向轎車，蘇的車子當場烏龜翻。記者石秀華／翻攝
蘇姓男子今天凌晨2時許駕Mini Cooper行經高市中華三路，逆向撞上對向轎車，蘇的車子當場烏龜翻。記者石秀華／翻攝

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