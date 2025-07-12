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台鐵變提款機？他持偽造悠遊卡狂退票爽賺1.2萬 鐵警：已掌握對象

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

日前才傳出有17歲高中生破解悠遊卡晶片編碼，改寫金額「無本儲值」後刷退變現，不法獲利逾60萬元，近日又傳出有民眾持偽造悠遊卡，在台鐵台北站售票窗口辦理電子定期票退票，成功獲利逾1.2萬元。鐵警指出，今天獲報已著手偵辦，目前掌握特定對象，強調此行為至少觸犯3條刑法，每一條最重均5年以下有期徒刑。

據了解，犯嫌在7月6日、7月9日在台鐵台北站持偽造定期票票卡退票，順利得手逾1萬2951元，其中包括7月6日2筆，共退3366元，7月9日3筆，共退9585元。

鐵警台北分局指出，今天受理台鐵公司提出詐欺、偽造文書及妨害電腦使用案告訴，嫌疑人涉嫌持偽造悠遊卡進行退費，全案依規定受理並掌握特定對象積極偵辦中。

鐵警呼籲民眾切勿貪念纏身以免誤蹈法網，恐觸犯至少3條刑法，包括第339條以詐術得財產上不法之利益者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；第359條無故變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科60萬元以下罰金；第210條偽造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

台北捷運悠遊卡示意圖。(本報資料照片)
台北捷運悠遊卡示意圖。(本報資料照片)

悠遊卡 台鐵 偽造文書

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