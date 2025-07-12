辦公椅滑行大賽暨宣導桃園登場 中壢分局曝近3年少年犯罪率下降

桃園市中壢警分局為規畫少年於暑假期間從事正當休閒活動，今下午於中壢銀河廣場舉辦辦公椅滑行大賽宣導活動。近3年中壢地區青少年犯罪從前年169件至今年155件，犯罪率下降8%，青少年毒品犯罪壓制至5%，足見犯罪預防宣導成果。

中壢警分局結合多方民間團體力量與國際扶輪3501地區中壢大同扶輪社，共同辦理辦公椅滑行大賽，本次活動宣導主題以「防制少年遭受假網路拍賣及購物、假遊戲點數及虛擬寶物、假求職詐騙。

並強化法治教育，使少年與法定代理人認識民事侵權行為連帶損害賠償責任，避免不諳法令被吸收成為詐欺集團成員」、「保防制少年接觸新興毒品與（電子）菸害」、「防制兒少性影像、兒少性剝削相關犯罪與危害」、「防制青少年涉入實體及網路賭博，避免財務糾紛使其脫離正常生活、衍生進階犯罪並被犯罪組織吸收」等青少年相關宣導議題，對參加活動少年宣導預防犯罪，藉由本次活動培養青少年正確法治觀念，預防偏差行為發生。

有參與小朋友分享，他抓到訣竅就是背對然後用腳快速移動，順利獲得第三名，很好玩也了解拒絕毒品的重要。有家長說，小孩第二年參加，透過有趣健康活動讓小孩認識詐騙及毒品，並知道要拒絕，雖然課業重要，但體能及相關觀念也不容忽視。