辦公椅滑行大賽暨宣導桃園登場 中壢分局曝近3年少年犯罪率下降
桃園市中壢警分局為規畫少年於暑假期間從事正當休閒活動，今下午於中壢銀河廣場舉辦辦公椅滑行大賽宣導活動。近3年中壢地區青少年犯罪從前年169件至今年155件，犯罪率下降8%，青少年毒品犯罪壓制至5%，足見犯罪預防宣導成果。
中壢警分局結合多方民間團體力量與國際扶輪3501地區中壢大同扶輪社，共同辦理辦公椅滑行大賽，本次活動宣導主題以「防制少年遭受假網路拍賣及購物、假遊戲點數及虛擬寶物、假求職詐騙。
並強化法治教育，使少年與法定代理人認識民事侵權行為連帶損害賠償責任，避免不諳法令被吸收成為詐欺集團成員」、「保防制少年接觸新興毒品與（電子）菸害」、「防制兒少性影像、兒少性剝削相關犯罪與危害」、「防制青少年涉入實體及網路賭博，避免財務糾紛使其脫離正常生活、衍生進階犯罪並被犯罪組織吸收」等青少年相關宣導議題，對參加活動少年宣導預防犯罪，藉由本次活動培養青少年正確法治觀念，預防偏差行為發生。
有參與小朋友分享，他抓到訣竅就是背對然後用腳快速移動，順利獲得第三名，很好玩也了解拒絕毒品的重要。有家長說，小孩第二年參加，透過有趣健康活動讓小孩認識詐騙及毒品，並知道要拒絕，雖然課業重要，但體能及相關觀念也不容忽視。
中壢警分局長林鼎泰表示，近3年中壢地區青少年犯罪從前年169件至今年155件，犯罪率下降8%，青少年毒品犯罪壓制至5%，足見犯罪預防宣導成果。因適逢假日人潮，宣導效果大大提升，希望來參與的青少年朋友可以在活動中培養知性 、理性並發掘自我潛力，遠離毒品、反詐騙、反幫派、防止私密影像外流、網路安全等觀念，並藉由法令宣導讓青少年了解參與正當休閒活動的方法與好處，開拓人際關係與舒展自己活力，並提昇青少年法治觀念，認識法律遠離犯罪陷阱。
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