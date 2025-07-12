求愛遭拒竟想「玉石俱焚」！桃園男狠刺她一刀 殺人未遂續押中

桃園姜姓男子追求心儀陳姓女同事遭拒，自2024年9月起改以傳訊息、監視等方式跟蹤騷擾，今年3月間姜男疑似由愛生恨，同月26日下午趁陳女在手搖飲店前點餐時，持水果刀刺向陳女背部後自刎，所幸2人性命無礙，桃園地檢署依殺人未遂等罪將他起訴。

起訴指出，30歲姜男與被害的29歲陳女曾在同家公司任職，姜男因為愛慕她，自2024年9月起至今年3月26日下午行凶前，連續以傳送line訊息或電話簡訊，以及監視等方式，對陳女實施跟蹤及騷擾行為。

2025年3月26日午後3時10分左右，見陳女出現在桃市桃園區寶山街的清新福全手搖飲店，姜男竟趁她停妥機車，站在櫃台前專注點餐之際，持預藏的水果刀，措不及防地朝陳女背部猛刺一刀，陳受傷倒地後，姜也持刀朝自己胸口自刎，警方據報到場見2人倒地不起，趕緊通知119，所幸2人送醫後性命無礙。姜男送醫治療後遭檢方聲押獲准。

檢方起訴移審後，面對法官訊問，姜仍矢口否認犯行，但根據證人陳述與其他相關證據，有合理理由相信他涉及殺人未遂與跟蹤騷擾等重罪，且曾於案發後自殘，顯示可能意圖規避責任或毀滅證據，有滅證與逃亡的風險，因此自5月27日起繼續羈押3個月。

姜男上個月24日以「從小因心理狀況製造不少問題，雖有輕生念頭但不曾傷害他人，現已懺悔，經監所老師輔導與鼓勵，及對家人的思念，已有勇氣面對一切重新開始，希望能有機會好好對待父母，善待家人，面對自己」等主張，向法院聲請停止羈押。

法官認為姜男除了有規避刑責及湮滅證據意圖，且曾多次騷擾被害女子，知道她住在哪，再次犯案性相當高，考量姜的罪嫌重大，有逃亡、滅證與再犯之虞，認為無法以具保或責付等手段取代羈押，為確保審判與公共安全，已駁回姜男的聲請。

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