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影／桃園「新東方」移工舞廳又淪毒窟 300人排隊等驗尿

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

已有多次遭桃園警方查獲違規的移工舞廳「新東方」，又遭檢警查獲！越南籍阮姓現場負責人為了讓舞客玩得盡興，竟將新興毒品混入果汁等飲料中，警方帶回現場300名舞客驗尿，還查獲不少逃逸移工，全案正由桃園地檢署指揮偵辦。

桃市桃園警分局多次接獲民眾檢舉，指稱位於桃園車站商圈大同路地下室的移工舞廳，裡面到處都是毒品，淪為桃園舊城區的新興大毒窟，為防止更多毒品流竄，桃園警方報請檢察官指揮偵辦，蒐證多日後，本月第一個周末深夜會同桃園市刑大、保大維安特勤隊、保三總隊一大隊、南投縣警局集集分局、移民署桃園市專勤隊等單位，見時機成熟，重兵進店掃蕩。

檢警調查，阮姓現場負責人專門經營移工舞廳，為了吸引更多外籍移工到場消費，事先將混合新興毒品的果汁及咖啡，販售給進場消費的舞客，藉此謀取暴利。本月5日深夜，檢警見時機成熟，動員上百名警力強勢進入舞廳搜索、掃蕩，一舉逮獲越南籍阮姓主嫌及外籍舞客共300餘人，其中還有失聯移工數人，現場查扣大量新興毒品及不法所得數十萬元等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦；另逃逸外勞部分，依入出境及移民法解送專勤隊辦理遣返。

桃園分局表示，少一份毒品就多一份健康，不僅因青春專案加強查察轄內危害少年身心健康之場所，更為提供民眾安全、宜居生活環境，將持續積極查緝不法，並持續追溯毒品來源，維護社會大眾生命、身體、財產安全，確保治安平穩。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園車站商圈知名的移工舞廳「新東方」又被查獲違法情事，阮姓現場負責人涉嫌將新興毒品混入果汁、咖啡等飲料中，警方因此帶回300餘名舞客驗尿，也查獲逃逸移工。記者陳恩惠／翻攝
桃園車站商圈知名的移工舞廳「新東方」又被查獲違法情事，阮姓現場負責人涉嫌將新興毒品混入果汁、咖啡等飲料中，警方因此帶回300餘名舞客驗尿，也查獲逃逸移工。記者陳恩惠／翻攝
桃園車站商圈知名的移工舞廳「新東方」又被查獲違法情事，阮姓現場負責人涉嫌將新興毒品混入果汁、咖啡等飲料中，警方因此帶回300餘名舞客驗尿，也查獲逃逸移工。記者陳恩惠／翻攝
桃園車站商圈知名的移工舞廳「新東方」又被查獲違法情事，阮姓現場負責人涉嫌將新興毒品混入果汁、咖啡等飲料中，警方因此帶回300餘名舞客驗尿，也查獲逃逸移工。記者陳恩惠／翻攝
桃園車站商圈知名的移工舞廳「新東方」又被查獲違法情事，阮姓現場負責人涉嫌將新興毒品混入果汁、咖啡等飲料中，警方因此帶回300餘名舞客驗尿，也查獲逃逸移工。記者陳恩惠／翻攝
桃園車站商圈知名的移工舞廳「新東方」又被查獲違法情事，阮姓現場負責人涉嫌將新興毒品混入果汁、咖啡等飲料中，警方因此帶回300餘名舞客驗尿，也查獲逃逸移工。記者陳恩惠／翻攝
桃園車站商圈知名的移工舞廳「新東方」又被查獲違法情事，阮姓現場負責人涉嫌將新興毒品混入果汁、咖啡等飲料中，警方因此帶回300餘名舞客驗尿，也查獲逃逸移工。記者陳恩惠／翻攝
桃園車站商圈知名的移工舞廳「新東方」又被查獲違法情事，阮姓現場負責人涉嫌將新興毒品混入果汁、咖啡等飲料中，警方因此帶回300餘名舞客驗尿，也查獲逃逸移工。記者陳恩惠／翻攝

桃園 新興毒品 失聯移工

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