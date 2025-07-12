陸軍下士私藏步槍子彈 送外套給通緝犯...當場遭警抓包

陸軍機械化步兵阮姓下士打靶後回寢室，才發現有1顆口徑5.56mm制式子彈卡在身上，卻沒交回反而放進私人外套中持有收藏，直到其王姓友人因通緝被逮，阮拿外套到派出所借給王時，警方檢視當場在外套口袋發現子彈，法院依槍砲罪判阮2月，緩刑2年，可上訴。

檢方查，阮2024年4、5月到新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心及105靶場參加實彈射擊，因環境因素部分子彈落地難尋回，有部分子彈遺失，但不明原因有1顆口徑5.56mm制式子彈卡在他戰鬥背心與彈匣袋縫隙中，直到回大里竹坑營區寢室時發現該顆子彈。

檢方指出，阮明知子彈未經許可不得持有，但他認為具有紀念價值想要收藏，就將其放到自己私人外套再收入行李袋並置於車內。

直到9月1日其王姓友人因通緝遭警方逮捕，王致電向阮借用外套，阮凌晨1點多前往霧峰分局內新派出所拿外套給對方時，經警方檢視當場在外套左前胸口袋發這1顆子彈才曝光。

台中地院審理時，阮均坦承不諱，有扣案物、軍方調查等可佐；中院認為，阮是職業軍人，明知子彈是違禁物，考量他持有數量甚少、未供任何犯罪之用，犯後坦承無前科。