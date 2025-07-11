被弟弟告 女連續恐嚇3律師

台中市有起姊弟爭產的民事訴訟，弟弟先後委託三名女律師訴訟，但開庭時都遭對造當事人辱罵；其中第二名律師在步出法院不遠，推打、潑灑不明液體，嚇得她躲進超商求救，向警方提告傷害。司法院嚴正譴責暴力，台中律師公會也要求各法院、地檢署重視律師安全。

據了解，這起家族爭產的民事財產分割訴訟，因弟弟對姊姊提告，雙方上法庭，當時在台中地院一審時，弟弟委任的首名女律師就遭姊姊辱罵，還當庭作勢要呼巴掌，所幸女律師躲開才沒遇害。

第二名女律師在一審替弟弟主張權利時，又引起姊姊不滿，女律師下庭後步出法院不遠，竟當眾遭姊姊尾隨推打、潑灑不明液體，嚇得她躲進附近超商求救，遇害後驚恐萬分，不敢再受委任。

該案上訴至二審後，換成第三名女律師受弟弟委任出庭，又當庭遭姊姊以難聽字眼羞辱；連續三名女律師遭同一名對造當事人恐嚇、傷害，第一、三名受害律師解除委任，第二名律師則提告傷害等罪，全案由檢警偵辦中。

律師林瓊嘉表示，律師與社工師同屬於保障弱勢、介入衝突、依法執行公務的高風險專業，衛福部二○二三年修法，在社會工作師法第卅九之一條中增訂刑責，保障社工人身安全。但律師每天面對高度衝突案件，經常成為仇恨的投射對象，呼籲比照社工師盡速立法，保障律師執業安全。

台中律師公會理事長吳中和表示，建議檢察署慎重考慮此類案件，針對行為人屢次暴力犯行，應考量是否有對其強制處分必要；另建請司法院、法務部，強化法庭及偵查庭內人身安全的維護機制。

司法院表示，律師在司法制度中扮演關鍵角色，依法執行職務應受到尊重與保護，任何對律師的人身攻擊或威脅，不僅侵害個人安全，更破壞司法制度的正常運作。