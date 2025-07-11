陸資違法賣保險 台新金資訊長涉案

疑有陸資背景的雲保科技在從事保險業務，現任總經理吳銀華（中）三十萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

有陸資背景的台灣雲保科技公司，未經主管機關許可，長期在台從事保險業務，調查局前天搜索約談五人到案，其中一人竟是台新金控資訊服務處長孫宗維，台北地檢署複訊後，依違反兩岸人民關係條例，諭令現任總經理吳銀華卅萬元交保、限制出境出海。

同案約談的孫維宗、碩誠公司負責人陳韋涵（曾任甲骨文中華區總經理）分別以二○萬元交保；雲保科技專案經理李錦芬、王世雄各十萬元交保，均限制出境、出海。

據調查，雲保科技是上海「易保網路技術」在台分公司，主要負責人是母公司「eBao Corporation」的陸籍男子莫元武，二○一四年來台成立台灣易保公司，由具有澳大利亞籍的胞弟莫建武出任負責人，隔年遭查獲有陸資背景，被經濟部要求撤資。

二○一七年易保網路捲土重來，在台改名成立台灣雲保科技，由莫建武的外籍妻子擔任登記負責人，時任總經理則是孫維宗，透過碩誠、準提電腦兩家公司與金融、保險業簽署「資訊維護建置服務合約」，實則在台從事產險、壽險、團隊壽險等活動，二○一八年迄今，時間長達七年。

調查局追查，台灣雲保資本額僅一百萬元，不僅規模小、成員也沒幾個人，且多以居家辦公為主要型態，不易被察覺，經過長期蒐證確認有中資背景、未經許可在台經營保險業務，報請檢察官李安兒指揮偵辦。

台灣雲保主打互聯網雲技術保險技術與核心軟體產品開發，主要靠網路來銷售保險產品，也替保險行業客戶提供諮詢。