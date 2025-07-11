京華城案團隊 江貞諭升二審檢察官 林俊言有望派主任

聯合報／ 記者張宏業王聖藜／台北報導

法務部檢察官人事審議委員會昨通過廿三名調二審檢察官名單，其中督導「柯文哲案」的台北地檢署主任檢察官江貞諭被圈選，確定升二審；另外，負責偵辦京華城與柯文哲政治獻金案的北檢檢察官林俊言、唐仲慶，前天也都入圍一審主任檢察官推薦名單。

江貞諭是北檢檢肅黑金專組主任檢察官，林俊言與唐仲慶是她的組員，三人都是辦京華城案團隊核心，江貞諭因主任屆滿八年，照往例都會填升二審，獲法務部長鄭銘謙勾選。

檢審會前天召開會前會，針對全國各地檢署一審主任檢察官票選名單進行討論，今年主任缺額共廿四位，檢審會九位票選委員擬推薦一點五倍人選，總計卅六人入圍，鄭銘謙尚未圈選，林俊言能否進入「安全名單」，備受關注。

北檢檢肅黑專組檢察官李頲翰，今年五月拿下主任檢察官票選第四名，沒想到已婚的他卻被檢舉透過交友軟體約砲，北檢召開職務評定會議，認為李頲翰違反檢察官倫理規範，李頲翰主任之路也泡湯。

李頲翰退出，排名第五的檢察官黃惠欣升至第四名，原本排名第六的林俊言進入第五；若依以往部長「六圈五」的結果，北檢票選前五名的檢察官，都是主任列車安全名單。

台中地檢署此次共有六名檢察官獲推薦，包括偵辦九州博弈洗錢案的檢察官張時嘉。

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