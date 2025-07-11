沈慶京裁定3億交保 須戴電子腳環…找得人保 才能獲釋

涉京華城案遭起訴的威京集團主席沈慶京，目前戒護就醫，律師聲請具保停押，法官裁定三億元交保、命沈配帶電子腳環、每日持手機回報所在位置。本報資料照片

台北地院審理京華城案，威京集團主席沈慶京前天透過律師聲請具保停押，法官開出交保金不少於一億元、須併同人頭保證、電子監控三條件，合議庭昨裁定沈慶京以三億元交保，命沈左腳配帶電子腳環、每日持個案手機，回報所在位置。

裁定書指出，沈慶京提供一億元保金並覓得具保人提出二億元保證書後，准予停止羈押，限制住居在台北市大安區，自停止羈押之日起限制出境、出海八月，交保後不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。台北地檢署對此表示予以尊重。

沈慶京目前戒護就醫在台大醫院進行腎臟抗黴菌療程，如住院期間籌足保金、找得人保，法院會派廠商去醫院為沈裝設器材，如出院押返看守所才繳交保金、覓得人保，沈會被提解到法院裝設器材，至於何時可獲釋？視金脈、人脈決定，沒有定論。

此外，沈慶京有就醫需求，法官特准，如有影響醫療時，應於入院期間聲請暫時拆卸電子腳環，於出院前完成配戴裝置。

沈慶京律師蘇振文前天在法官發函准允下，到醫院與沈溝通。蘇表示，沈希望交保金維持在一億元以下，並表示人保部分因朋友害怕捲入，找人有困難，至於電子監控則希望僅以個案手機取代電子手環、腳環即可。

沈慶京去年十二月廿六日起訴後，兩度以四千萬元、一億元交保，經檢方抗告後又押返看守所，前天京華城案開庭，沈的律師徐履冰再為沈聲請具保停押。

法官許芳瑜表示，經函詢台北醫院，院方認為沈慶京確有動手術的必要，再函詢看守所，所方表示戒護人力有問題，但可依醫囑處理。

許芳瑜並說，沈慶京的保證金不能比第二次交保的一億元要少，還要求提出人保，也請沈不要拒絕電子監控；她表示，曾有重大人犯稱病拒絕科技監控，事後人跑了，「這讓法院承受很大壓力」。