沈慶京裁定3億交保 須戴電子腳環…找得人保 才能獲釋

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北報導

涉京華城案遭起訴的威京集團主席沈慶京，目前戒護就醫，律師聲請具保停押，法官裁定三億元交保、命沈配帶電子腳環、每日持手機回報所在位置。本報資料照片
涉京華城案遭起訴的威京集團主席沈慶京，目前戒護就醫，律師聲請具保停押，法官裁定三億元交保、命沈配帶電子腳環、每日持手機回報所在位置。本報資料照片

台北地院審理京華城案，威京集團主席沈慶京前天透過律師聲請具保停押，法官開出交保金不少於一億元、須併同人頭保證、電子監控三條件，合議庭昨裁定沈慶京以三億元交保，命沈左腳配帶電子腳環、每日持個案手機，回報所在位置。

裁定書指出，沈慶京提供一億元保金並覓得具保人提出二億元保證書後，准予停止羈押，限制住居在台北市大安區，自停止羈押之日起限制出境、出海八月，交保後不得與同案被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。台北地檢署對此表示予以尊重。

沈慶京目前戒護就醫在台大醫院進行腎臟抗黴菌療程，如住院期間籌足保金、找得人保，法院會派廠商去醫院為沈裝設器材，如出院押返看守所才繳交保金、覓得人保，沈會被提解到法院裝設器材，至於何時可獲釋？視金脈、人脈決定，沒有定論。

此外，沈慶京有就醫需求，法官特准，如有影響醫療時，應於入院期間聲請暫時拆卸電子腳環，於出院前完成配戴裝置。

沈慶京律師蘇振文前天在法官發函准允下，到醫院與沈溝通。蘇表示，沈希望交保金維持在一億元以下，並表示人保部分因朋友害怕捲入，找人有困難，至於電子監控則希望僅以個案手機取代電子手環、腳環即可。

沈慶京去年十二月廿六日起訴後，兩度以四千萬元、一億元交保，經檢方抗告後又押返看守所，前天京華城案開庭，沈的律師徐履冰再為沈聲請具保停押。

法官許芳瑜表示，經函詢台北醫院，院方認為沈慶京確有動手術的必要，再函詢看守所，所方表示戒護人力有問題，但可依醫囑處理。

許芳瑜並說，沈慶京的保證金不能比第二次交保的一億元要少，還要求提出人保，也請沈不要拒絕電子監控；她表示，曾有重大人犯稱病拒絕科技監控，事後人跑了，「這讓法院承受很大壓力」。

延伸閱讀

沈慶京保外就醫動手術、裁定3億元交保 北檢：予以尊重

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

法官提3「假設條件」考慮讓沈慶京交保 律師沒有1個同意

沈慶京涉貪羈押10個月將以「破億元」交保？最快下午准駁

相關新聞

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

台北地院審理京華城案，威京集團主席沈慶京昨聲請具保停押，法官開出如交保金額不能低於上次的1億元、須併人頭保證及電子監控3個「假設條件」，合議庭今天裁定沈以3億元交保...

沈慶京保外就醫動手術、裁定3億元交保 北檢：予以尊重

威京集團主席沈慶京涉京華城案羈押中，因病住院將動手術，昨聲請具保停押，台北地方法院今裁定沈以3億元交保、左腳配戴電子腳環...

土城家暴殺妻案 小姨子丈夫悲慟盼檢方加重量刑：不要草草了事

新北市土城日前發生駭人聽聞的凶殺案，一名有家暴前科的謝姓男子違反保護令返家收行李，卻預謀持刀殺害張姓妻子與小姨震驚社會。...

被弟弟告 女連續恐嚇3律師

台中市有起姊弟爭產的民事訴訟，弟弟先後委託三名女律師訴訟，但開庭時都遭對造當事人辱罵；其中第二名律師在步出法院不遠，推打...

京華城案團隊 江貞諭升二審檢察官 林俊言有望派主任

法務部檢察官人事審議委員會昨通過廿三名調二審檢察官名單，其中督導「柯文哲案」的台北地檢署主任檢察官江貞諭被圈選，確定升二...

陸資違法賣保險 台新金資訊長涉案

有陸資背景的台灣雲保科技公司，未經主管機關許可，長期在台從事保險業務，調查局前天搜索約談五人到案，其中一人竟是台新金控資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。