沈慶京保外就醫動手術、裁定3億元交保 北檢：予以尊重

威京集團主席沈慶京涉京華城案羈押中，因病住院將動手術，昨聲請具保停押，台北地方法院今裁定沈以3億元交保、左腳配戴電子腳環、個案手機。對此，台北地檢署表示予以尊重。

北檢今傍晚指出，沈慶京因現罹疾病，經法官審酌專業醫療機構就醫建議，及考量看守所人力難以負荷戒護就醫，並參採檢察官意見，除對沈慶京施以電子科技設備監控外，並命禁止不當接觸同案被告及證人「對於法院准予保外就醫之裁定，本署予以尊重」。

沈慶京昨聲請具保停押。合議庭今裁定，沈慶京以自己名義提出新臺幣1億元保證金，及覓得具有相當資力之人作為具保人，提出新臺幣2億元保證書後，准予停止羈押，並限制住居、限制出境出海8月，及應遵守下列事項：一、不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。二、接受如科技設備監控。

院方指出，沈慶京左腳配戴監控設備電子腳環、個案手機，電子腳環於住院期間，如有影響醫療行為之虞，可於入院期間拆卸電子腳環，並於出院前完成電子腳環配戴裝置。