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土城家暴殺妻案 小姨子丈夫悲慟盼檢方加重量刑：不要草草了事
新北市土城日前發生駭人聽聞的凶殺案，一名有家暴前科的謝姓男子違反保護令返家收行李，卻預謀持刀殺害張姓妻子與小姨震驚社會。小姨子的吳姓丈夫今受訪時語帶哽咽，強調希望檢察官能「加重量刑，不要讓事情草草了事」，更直言這起悲劇不該只是家庭糾紛，而是社會應正視的警訊。
兇嫌謝男與張女婚後育有子女，卻因長期經濟問題與言語暴力爭執不斷。今年5月間，張女曾向法院聲請保護令，法院也於6月底核發暫時保護令，要求謝男搬離住所並返回屏東老家。
未料案發前三日，謝男便返回土城打包行李，卻趁機購買廚刀與球棒藏放車上。疑似當天雖稱為收拾個人物品，實則早有預謀行凶。
謝男落網後疑似裝哭喊冤，但檢方調查認為他涉犯殺人罪、違反家庭暴力防治法與保護令等重罪，且有逃亡、串證、反覆施暴之虞，向法院聲請羈押禁見。
面對妻子與小姨雙亡，小姨子的吳姓丈夫悲痛表示，夫妻平時雖少深入談其姐姐家庭情況，過往也只見過兇嫌一面，看請來精神沒有異常，但從太太口中得知兇嫌一直沒穩定工作打零工過日子。如今人已逝再怎麼難也要為她們討回公道，希望檢方秉公處理，嚴懲凶嫌伸張正義。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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