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京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

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京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理京華城案，威京集團主席沈慶京昨聲請具保停押，法官開出如交保金額不能低於上次的1億元、須併人頭保證及電子監控3個「假設條件」，合議庭今天裁定沈以3億元交保，左腳配戴電子腳環、個案手機。

裁定指出，沈慶京以自己名義提1億元保證金，及覓得具有相當資力之人作為具保人提出2億元的保證書後准予停止羈押，並限制住居台北市大安區，自停止羈押之日起限制出境、出海8月，裁定要求沈交保後，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情相關行為。

沈的律師蘇振文昨在法官發函准允下，白天前往台大醫院和沈慶京溝通。蘇表示，沈希望交保金仍維持在1億元以下，此外，法官、檢察官也許認為這是單純刑案，但一般人認有政治成分，人保部分因沈的朋友害怕捲入，所以會有困難，至於電子監控部分，蘇說，希望以個案手機取代電子手環、腳鐐。

蘇振文表示，交保目的在防逃，沈慶京不會逃亡，身體狀況也不容許逃亡，如果交保證金目的是為了防逃，其實不需要；蘇說，本案有人逃亡不代表沈會逃亡，案子發展至今，沈的財務、銀行信用都受極大影響。

蘇振文說，電子監控目的在防逃，手環、腳鐐會密集定時發出訊號，將影響沈慶京的身體狀況，也侵害沈緊急醫療權，建議改以個案手機拍照上傳監控中心即可。

蘇振文甚至表示，沈慶京的父母葬在新北市三芝區，今年過年、清明節沈都不能去，沈感到過意不去，沈希望去掃墓，但路程會靠近海邊，擔心對沈施以電子腳鐐監控會有問題、會被法官誤會等。

沈慶京2024年12月26日起訴後，兩度以4000萬元、1億元交保，不過，經檢方抗告後又押返看守所。今日庭審勘驗京華城案專家學者諮詢會議、都委會第775次會議、專案小組會議等錄音光碟查證京華城容積上修的程序，沈的律師徐履冰再為沈慶京聲請具保停押。

承審許芳瑜表示，經函詢台北醫院，院方認為沈有動手術必要，再函詢看守所，所方表示戒護人力有問題等，但指可依醫囑處置。

許芳瑜說，已發函台北看守所准予蘇振文前往醫院與沈商談，但保金「不能比過去高院撤銷羈押裁定的要少」，還要求人保擔保不逃亡，也請沈不要拒絕電子監控；許說，曾有重大人犯因以疾病因素拒絕科技監控但人跑了「這讓法院承受很大壓力」。

威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片

沈慶京 京華城案

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