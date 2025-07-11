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孫安佐網紅表姊涉詐！話術似「剝皮酒店」一本寫真集竟賣逾千萬元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

孫安佐的網紅表姊林沐希（Ariel），加入娛樂公司發行寫真集，不料公司涉及愛情詐騙，成員遭檢警陸續約談，林沐希9日被警方約談到案，10日被移送台北地檢署，檢方原本諭令她5萬元交保，但她數小時都無法籌出保金，最後改以免保金、限制住居，林沐希離開地檢署難掩情緒潰堤、不斷哭泣。

刑事局表示，電信偵查大隊目前偵辦蘇姓男子為首詐騙集團，蘇嫌等人面試應徵面容姣好網紅，透過各種交友、通訊軟體等發送訊息吸引想交友的男子，詐團成員透過詐欺話術，要被害人購買電子寫真集支付款項獲取業績，並安排網紅與被害人碰面取得信任並建立交往關係，當對方陷入感情陷阱後，再以公司業績未達標要販售一定數量的寫真集才能有簽約機會等詐欺話術，要求被害人協助購買，當被害人無法支付就會以不支持、分手等理由失聯。

據了解，林沐希加入的娛樂公司由蘇姓男子為首組成，慣用手法類似過去的「剝皮酒店」，公司找來網紅簽約成為旗下藝人後，替她們發行寫真集，隨後派人在IG等各社群網站，透過聊天方式與人交友，但與網友聊天的人都不是寫真集本人，而是公司話術部隊。

蘇嫌等人製作的寫真集，僅有2、30組寫真照就販售1、2千元，且多是電子檔案沒有多少成本，只有「業績」很好的藝人才會製作紙本年曆；有人陷入感情話術後，被要求購買更多寫真集，因此有網友一次購買上百本，業績最好的藝人，甚至有上千萬元的寫真集販售業績；蘇嫌成立公司2年多，不法利益就高達近2億元。

根據檢警調查，蘇嫌集團旗下約有20多名藝人，涉案程度不一，部分藝人知道較多內情，配合公司與「大戶」見面，營造交往假象；不過林沐希涉案程度相對不高，研判蘇嫌等人可能怕她的姑姑狄鶯知道後，擔心會惹來麻煩，因此並未向林透露太多細節，她的業績排公司後段班，林沐希雖然也被安排與網友見面，但她曾感到對話相當奇怪，以為是粉絲見面會，但網友卻談及交往等字眼，讓她不明所以。

今年初一名男子被蘇嫌公司旗下數名藝人鼓吹，花上百萬元購買寫真集後才驚覺被騙，男子報警後，檢警今年4月，陸續逮捕、約談蘇嫌、幹部及藝人等人，警方找到被害人提告，但仍有人認為不是詐騙，警方呼籲被害人盡快向警方報案，強調「這不是愛情！」

孫安佐的表姊林沐希身材火辣。 圖／擷自IG
孫安佐的表姊林沐希身材火辣。 圖／擷自IG
孫安佐的表姊林沐希身材火辣。 圖／擷自IG
孫安佐的表姊林沐希身材火辣。 圖／擷自IG

詐騙集團 被害人 藝人 業績 孫安佐

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