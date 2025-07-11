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一審主任檢察官36入圍名單出爐 辦柯文哲、馬英九的都上榜

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今年開出24名一審主任檢察官缺額，9位民選檢審委員昨天召開「會前會」選出36人入圍名單，名單今天上午由提交後正式由檢審會追認，2周後，將由法務部長鄭銘謙圈選其中24人調升。

名單之中，偵辦民眾黨前主席柯文哲案的台北地檢署檢察官林俊言、唐仲慶皆入圍，較為搶眼，唐仲慶目前還與基隆地檢署主任檢察官黃聖共同支援台灣高檢署檢察官陳韻如就前總統馬英九所涉及的「三中案」蒞庭。

9位民選檢審委員昨下午2時召開「會前會」，從全部66人名單中討論及表決於下班後選出缺額「一倍半」的36人入圍，今天提交檢審會確認，確認名單的服務機關、人名及司法官學院結業期別如下：

士林地檢署：林思吟（49）

台北地檢署：唐仲慶（51）、朱家蓉（50）、鄭少珏（46）、黃惠欣（49）、林俊言（46）、劉韋宏（51）

新北地檢署：陳錦宗（49）、黃筱文（50）、陳柏文（51）、黃佳彥（51）

桃園地檢署：張家維（52）、陳書郁（53）

新竹地檢署：葉子誠（52）

台中地檢署：吳昇峰（49）、張富鈞（46）、謝怡如（47）、張時嘉（49）、何建寬（44）、張凱傑（47）

南投地檢署：黃慧倫（49）

苗栗地檢署：楊岳都（52）

彰化地檢署：陳鼎文（47）、王元郁（46）

嘉義地檢署：江炳勳（52）

台南地檢署：彭盛智（49）、林怡君（49）、胡晟榮（47）、徐書翰（53）

高雄地檢署：李侑姿（47）、任亭（48）、吳韶芹（49）、許怡萍（45）

橋頭地檢署：楊翊妘（54）、周韋志（52）

屏東地檢署：賴帝安（53）

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
台北地檢署檢察官林俊言（中）。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署檢察官林俊言（中）。圖／聯合報系資料照片

法務部 檢察官 主任

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