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北檢主任檢察官江貞諭辦「柯文哲案」 升二審檢察官
法務部檢察官人事審議委員會今審議通過23名調二審「三專生」檢察官名單，警政署政風室主任陳淑雲、偵辦「柯文哲案」的台北地檢署主任檢察官江貞諭被圈選，另有新北地檢署襄閱主任檢察官江祐丞、台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌調升。
檢審會今天表示，法務部長鄭銘謙圈選出的23名調動二審「三專生（三年制）」檢察官依機關、期別、排序名單如下：
1.黃士元（36）北檢
2.許祥珍（36）北檢
3.陳淑雲（38）北檢
4.林黛利（39）北檢
5.林仲斌（40）嘉檢
6.曾靖雅（40）雄檢
7.林珮菁（41）北檢
8.李允煉（41）桃檢
9.郭文俐（41）南檢
10.江貞諭（42）北檢
11.楊仕正（42）中檢
12.謝雯璣（42）嘉檢
13.蔡宗聖（42）南檢
14.馬中人（43）北檢
15.張友寧（43）北檢
16.林宏昌（43）中檢
17.呂建興（43）雄檢
18.劉穎芳（43）雄檢
19.謝雨青（44）北檢
20.鄧巧羚（44）北檢
21.江祐丞（44）新北檢
22.吳曉婷（44）彰檢
23.詹益昌（45）中檢
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