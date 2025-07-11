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北檢主任檢察官江貞諭辦「柯文哲案」 升二審檢察官

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會今審議通過23名調二審「三專生」檢察官名單，警政署政風室主任陳淑雲、偵辦「柯文哲案」的台北地檢署主任檢察官江貞諭被圈選，另有新北地檢署襄閱主任檢察官江祐丞、台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌調升。

檢審會今天表示，法務部長鄭銘謙圈選出的23名調動二審「三專生（三年制）」檢察官依機關、期別、排序名單如下：

1.黃士元（36）北檢

2.許祥珍（36）北檢

3.陳淑雲（38）北檢

4.林黛利（39）北檢

5.林仲斌（40）嘉檢

6.曾靖雅（40）雄檢

7.林珮菁（41）北檢

8.李允煉（41）桃檢

9.郭文俐（41）南檢

10.江貞諭（42）北檢

11.楊仕正（42）中檢

12.謝雯璣（42）嘉檢

13.蔡宗聖（42）南檢

14.馬中人（43）北檢

15.張友寧（43）北檢

16.林宏昌（43）中檢

17.呂建興（43）雄檢

18.劉穎芳（43）雄檢

19.謝雨青（44）北檢

20.鄧巧羚（44）北檢

21.江祐丞（44）新北檢

22.吳曉婷（44）彰檢

23.詹益昌（45）中檢

台北地檢署主任檢察官江貞諭（右）。記者葉信菉／攝影
台北地檢署主任檢察官江貞諭（右）。記者葉信菉／攝影

檢察官 北檢 主任

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