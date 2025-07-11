豐原五口命案 3當舖業者列詐欺被告...複訊後均無保請回

豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，3日被發現走上絕路，台中地檢現正追查背後詐騙集團，既先前傳喚團購黃金的「李團長」李姓女子命15萬元交保後，檢警昨再搜索、傳證當舖及銀樓業者6人，其中3人列洗錢、詐欺被告，檢方複訊後今晨均無保請回。

中檢說，7月3日獲報豐原五口命案報案後，檢方極度重視成立專案小組，每日開專案會議，迅速著手各項偵查作為、全面保全證據。7月4日第一波搜索、約談後，10日再持發搜索票，赴台中、彰化等6處搜索，查扣相關物證。

豐原分局昨晚通知當舖業者林姓（52歲）、張姓（39歲）及2名顧姓（57歲、34歲）等5名男子，及銀樓業者尤姓男子（43歲）到案，詢問後將其中3人移送檢方複訊。

檢方複訊當舖業者林姓、張姓男子等3人，今凌晨均諭令無保請回。

由於王姓一家疑遇上投資黃金詐騙，王家大女兒加入代購群組刷卡買黃金，再透過張女交給團長李女，李女連同費用、數千元手續費再匯給她，王家大女兒覺得有利可圖，因而邀全家人都陸續加入代購。

後來對方帳戶被列為警示帳戶，就以違約為由要求王家賠償500萬元，李女還帶著王家到地下錢莊以公寓押借200萬元，後又赴當舖典當車子。

檢察官認為有繼續追查必要，既先前將團購的李女、牽線的張姓美容師列被告傳訊後，昨再以詐欺、洗錢等罪嫌，搜索當舖業者共約談6人到案。