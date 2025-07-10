刑事局屏蔽2萬3000個涉毒網站 今微軟網路平台暫遭屏蔽後已恢復運作

刑事警察局發現國內購毒管道，已逐漸由網路購毒，取代過去面對面的實際購買行為，因此從今年4月推出緝毒新策略，根據掌握的犯罪情資與證據屏蔽涉毒網站，截至目前已屏蔽2萬3000餘個涉毒網站，防止民眾、青少年藉由網路接觸及購買毒品。

各警察機關今年上半年主動蒐報涉毒網站，由刑事局審查後依行政執行法第36條規定，請財團法人台灣網路資訊中心（台網中心），以DNS RPZ自律機制予以停止解析或限制接取涉毒網站，簡單來說，就是避免連接到不安全的網站或伺服器，有屏蔽效果。

不過刑事局提供名單中，今天有一筆為Microsoft Azure App Service相關公共後綴（Public Suffix）：azurewebsites.net。Microsoft Azure App Service是微軟公司提供的網路平台，讓用戶或公司執行Web應用程式。「公共後綴」（Public Suffix）則是指網路使用者可以直接註冊網域的後綴（網址結尾），例如，「.com」、「.tw」。

台網中心傍晚5時22分通知刑事局，刑事局獲報後立即函請台網中心，在今天傍晚6時11分許解除屏蔽，使微軟提供平台的相關網路服務恢復正常運作。

刑事局分析這次事件原因，是在文書作業轉檔過程中，將架設於Microsoft Azure App Service中涉毒網站的子網域誤刪除，導致屏蔽到其他相同根網域的正常網站。刑事局獲報後緊急應變，報請台網中心立即解除屏蔽，積極管控影響層面至最低限度。

刑事局說，今年4月至今，屏蔽2萬3000多個涉毒網站，已有相當成果，但因為警方暫時無法取得「白名單」，因此在實際操作過程中，難免會有疏漏，刑事局後續將與台網中心通力合作，透過「白名單」檢查除錯機制，避免良善防毒策略，影響公眾利益。